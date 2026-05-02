Viral Penyanyi Asal Inggris Sienna Spiro Bikin Konten di Blok M, Jakarta Selatan

Momen saat penyanyi Asal Inggris Sienna Spiro (kiri) beraksi di trotoar Blok M, Jakarta Selatan. (TikTok: siennaspiro)
JawaPos.com - Viral di media sosial memperlihatkan penyanyi muda berbakat asal Inggris, Sienna Spiro, membuat konten di trotoar Blok M, Jakarta Selatan.
Konten videonya diunggah di akun TikTok pribadi dan sampai saat ini telah ditonton hingga 4,2 juta kali. Konten itu disukai lebih dari 663 ribu pengguna media sosial dan mendapat komentar hampir 4 ribu.
Dalam video yang dibagikan Sienna Spiro di akun TikTok pribadinya, penyanyi yang menjadi sorotan secara internasional usai lagu Die On This Hill sukses memuncaki sejumlah tangga lagu di banyak negara, terlihat melakukan dance sembari menyanyikan lagu secara lip-sync.
Tidak sendirian, Sienna Spiro melakukan aksinya tersebut dengan ditemani oleh salah satu rekannya. Penyanyi berusia 20 tahun menyanyi secara lip-sync lagu berjudul Material Lover yang menjadi soundtrack film The Devil Wears Prada 2.
"Who's watching devil wears prada tomorrowwww?," tulis Sienna Spiro memberi keterangan pada unggahannya di TikTok.
Kedatangan Sienna Spiro ke Jakarta adalah yang pertama kalinya. Dia diundang sebagai bintang tamu acara pencarian bakat The Icon Indonesia yang disiarkan SCTV.
Sienna Spiro mengaku senang bisa tampil sebagai bintang tamu di ajang pencarian bakat yang salah satu jurinya adalah Ahmad Dhani.
Dia mengaku dekat dengan kompetisi menyanyi karena sejak kecil tumbuh dengan ajang pencarian bakat yang disaksikannya secara serius di Inggris.
"Tampil di acara seperti ini memang 'gila', tapi acara ini mengingatkanku pada acara seperti The Voice di Inggris. Aku selalu menonton Britain's Got Talent dan X Factor. Aku tumbuh besar dengan menonton acara-acara itu," kata Sienna Spiro.
