Abdul Rahman
Sabtu, 2 Mei 2026 | 17.28 WIB

Viral Penyanyi Asal Inggris Sienna Spiro Bikin Konten di Blok M, Jakarta Selatan

Momen saat penyanyi Asal Inggris Sienna Spiro (kiri) beraksi di trotoar Blok M, Jakarta Selatan. (TikTok: siennaspiro)

JawaPos.com - Viral di media sosial memperlihatkan penyanyi muda berbakat asal Inggris, Sienna Spiro, membuat konten di trotoar Blok M, Jakarta Selatan.

Konten videonya diunggah di akun TikTok pribadi dan sampai saat ini telah ditonton hingga 4,2 juta kali. Konten itu disukai lebih dari 663 ribu pengguna media sosial dan mendapat komentar hampir 4 ribu.

Dalam video yang dibagikan Sienna Spiro di akun TikTok pribadinya, penyanyi yang menjadi sorotan secara internasional usai lagu Die On This Hill sukses memuncaki sejumlah tangga lagu di banyak negara, terlihat melakukan dance sembari menyanyikan lagu secara lip-sync.

Tidak sendirian, Sienna Spiro melakukan aksinya tersebut dengan ditemani oleh salah satu rekannya. Penyanyi berusia 20 tahun menyanyi secara lip-sync lagu berjudul Material Lover yang menjadi soundtrack film The Devil Wears Prada 2.

"Who's watching devil wears prada tomorrowwww?," tulis Sienna Spiro memberi keterangan pada unggahannya di TikTok.

Kedatangan Sienna Spiro ke Jakarta adalah yang pertama kalinya. Dia diundang sebagai bintang tamu acara pencarian bakat The Icon Indonesia yang disiarkan SCTV.

Sienna Spiro mengaku senang bisa tampil sebagai bintang tamu di ajang pencarian bakat yang salah satu jurinya adalah Ahmad Dhani.

Dia mengaku dekat dengan kompetisi menyanyi karena sejak kecil tumbuh dengan ajang pencarian bakat yang disaksikannya secara serius di Inggris.

"Tampil di acara seperti ini memang 'gila', tapi acara ini mengingatkanku pada acara seperti The Voice di Inggris. Aku selalu menonton Britain's Got Talent dan X Factor. Aku tumbuh besar dengan menonton acara-acara itu," kata Sienna Spiro.

Kebahagiaan Sienna Spiro Akhirnya ke Jakarta dan Jadi Bintang Tamu The Icon Indonesia - Image
Entertainment

Kebahagiaan Sienna Spiro Akhirnya ke Jakarta dan Jadi Bintang Tamu The Icon Indonesia

Jumat, 1 Mei 2026 | 00.26 WIB

Sejumlah Akun Medsos Kabarkan Dewi Perssik Meninggal Dunia - Image
Entertainment

Sejumlah Akun Medsos Kabarkan Dewi Perssik Meninggal Dunia

Sabtu, 2 Mei 2026 | 04.24 WIB

Icha Yang, Penyanyi Mandarin Tampil Memukau di Panggung Internasional - Image
Entertainment

Icha Yang, Penyanyi Mandarin Tampil Memukau di Panggung Internasional

Kamis, 30 April 2026 | 21.32 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

