Ari Lasso dan Dearly Djoshua Kembali Pacaran Meski Beberapa Kali Putus-nyambung, Sentil Wanita Genit

JawaPos.com - Setelah sempat putus beberapa waktu lalu, hubungan asmara antara penyanyi Ari Lasso dengan Dearly Djoshua kini kembali menyatu.

Mereka pun terlihat menghabiskan waktu bersama di salah satu tempat di bilangan Blok M, Jakarta Selatan. Keduanya memperlihatkan kemesraan menandai dimulai kembali kisah asmara mereka.

Dearly Djoshua memutuskan kembali ke pelukan Ari Lasso karena menganggap mantan vokalis Dewa 19 tersebut termasuk orang spesial yang layak diperjuangkan.

Tak peduli kendati Dearly sempat bertengkar cukup hebat dengan Ari Lasso beberapa waktu lalu mewarnai putusnya hubungan mereka.

Dearly Djoshua mantap meninggalkan masa lalu yang kurang baik dengan Ari Lasso. Sebaliknya, dia ingin memulai kehidupan baru di masa depan dengan cinta suci bersama.

"Yang suka kata-katain Rajaku, aku nggak peduli. Marena buat aku, kalian yang suka ngata-ngatain itu adalah manusia yang kurang segala-galanya dari beliau," tulis Dearly Djoshua di akun media sosialnya.

Tak hanya itu, Dearly juga memberikan peringatan keras untuk wanita genit yang mencoba bermain api dengan Ari Lasso. Dearly Djoshua mengaku akan melakukan tindakan jika masih ada wanita nekat mau merebut sang musisi dari tangannya.