Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Selasa, 5 Mei 2026 | 04.35 WIB

Ari Lasso dan Dearly Djoshua Kembali Pacaran Meski Beberapa Kali Putus-nyambung, Sentil Wanita Genit

Dearly Joshua dan Ari Lasso kembali bersama setelah beberapa kali putus-nyambung. (Instagram: ari_lasso) - Image

Dearly Joshua dan Ari Lasso kembali bersama setelah beberapa kali putus-nyambung. (Instagram: ari_lasso)

JawaPos.com - Setelah sempat putus beberapa waktu lalu, hubungan asmara antara penyanyi Ari Lasso dengan Dearly Djoshua kini kembali menyatu.

Mereka pun terlihat menghabiskan waktu bersama di salah satu tempat di bilangan Blok M, Jakarta Selatan. Keduanya memperlihatkan kemesraan menandai dimulai kembali kisah asmara mereka.

Dearly Djoshua memutuskan kembali ke pelukan Ari Lasso karena menganggap mantan vokalis Dewa 19 tersebut termasuk orang spesial yang layak diperjuangkan.

Tak peduli kendati Dearly sempat bertengkar cukup hebat dengan Ari Lasso beberapa waktu lalu mewarnai putusnya hubungan mereka.

Dearly Djoshua mantap meninggalkan masa lalu yang kurang baik dengan Ari Lasso. Sebaliknya, dia ingin memulai kehidupan baru di masa depan dengan cinta suci bersama.

"Yang suka kata-katain Rajaku, aku nggak peduli. Marena buat aku, kalian yang suka ngata-ngatain itu adalah manusia yang kurang segala-galanya dari beliau," tulis Dearly Djoshua di akun media sosialnya.

Tak hanya itu, Dearly juga memberikan peringatan keras untuk wanita genit yang mencoba bermain api dengan Ari Lasso. Dearly Djoshua mengaku akan melakukan tindakan jika masih ada wanita nekat mau merebut sang musisi dari tangannya.

"Warning bagi perempuan yang coba genit-genit sama beliau, aku nggak segan-segan berbuat nekat sama yang coba genit-genit. (WARNING)," ujar Dearly Djoshua.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Merasa Dipermalukan, Dearly Djoshua Bongkar Pengorbanannya untuk Ari Lasso - Image
Infotainment

Merasa Dipermalukan, Dearly Djoshua Bongkar Pengorbanannya untuk Ari Lasso

Senin, 12 Januari 2026 | 20.03 WIB

Ari Lasso Minta Sang Mantan Hapus Foto, Direspons Dearly Djoshua Tingkahnya Mirip Preman Pasar - Image
Infotainment

Ari Lasso Minta Sang Mantan Hapus Foto, Direspons Dearly Djoshua Tingkahnya Mirip Preman Pasar

Senin, 12 Januari 2026 | 18.35 WIB

Sempat Diwanai Putus Nyambung, Hubungan Asmara Ari Lasso-Dearly Joshua Dipastikan Kandas - Image
Infotainment

Sempat Diwanai Putus Nyambung, Hubungan Asmara Ari Lasso-Dearly Joshua Dipastikan Kandas

Kamis, 18 Desember 2025 | 03.46 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore