Kebahagiaan Sienna Spiro Akhirnya ke Jakarta dan Jadi Bintang Tamu The Icon Indonesia

JawaPos.com - Sienna Spiro kini menjadi pusat perhatian publik di dunia internasional setelah lagu hit miliknya berjudul Die On This Hill berhasil membuahkan kesuksesan besar memuncaki berbagai tangga lagu dunia. Yaitu masuk Billboard Hot 100 dan Top 10 di banyak negara.

Di tengah sorotan dunia yang sedang tertuju padanya, Sienna Spiro justru menyempatkan waktu untuk datang ke Jakarta, Indonesia, dan tampil sebagai bintang tamu di ajang pencarian bakat The Icon Indonesia yang tayang di SCTV pada Selasa (28/4).

Dalam kesempatan itu, Sienna Spiro juga membawakan lagu terbarunya berjudul The Visitor. Kehadiran penyanyi asal Inggris, kelahiran 20 tahun silam, memberikan warna baru pada ajang pencarian bakat yang jurinya terdiri dari Ahmad Dhani, Titi DJ, Isyana Sarasvati, Afgan, Andien, Ardhito Pramono, Adrian Khalif, dan Uang Kaisar.

Sienna Spiro mengaku bangga akhirnya berkesempatan tampil di ajang pencarian bakat karena dia memang tumbuh besar bersama sejumlah kompetisi serupa di negaranya.

"Tampil di acara seperti ini memang 'gila', tapi acara ini mengingatkanku pada acara seperti The Voice di Inggris. Aku selalu menonton Britain's Got Talent dan X Factor. Aku tumbuh besar dengan menonton acara-acara itu," kata Sienna Spiro di bilangan Daan Mogot, Jakarta Barat, belum lama ini.

Dia mengaku, sejak kecil sebenarnya ada keinginan untuk tampil di ajang pencarian bakat. Hal itu kini terwujud dengan Sienna Spiro tampil di babak The Duel Top 16 di ajang The Icon Indonesia.

"Menjadi bagian dari acara seperti ini adalah impianku sejak aku masih kecil. Jadi rasanya sangat keren bisa melakukannya di sini, di tempat yang sangat jauh dari rumah. Rasanya luar biasa," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Sienna Spiro juga sempat menyinggung tentang karya terbarunya berjudul The Visitor. Dia menyatakan bahwa lagu ini merupakan lagu favorit diantara lagu-lagu yang pernah dirilisnya karena dikerjakan dengan sepenuh hati dan totalitas.