Abdul Rahman
Sabtu, 2 Mei 2026 | 02.15 WIB

3.500 Alquran Tidak Terbakar di Rumah Anisa Rahma Meski Barang-barang Lain Ludes

Kondisi rumah Anisa Rahma dan Dito usai dilalap si jago merah. (Instagram: anisarahma_12) - Image

Kondisi rumah Anisa Rahma dan Dito usai dilalap si jago merah. (Instagram: anisarahma_12)

JawaPos.com - Kebakaran hebat yang terjadi di rumah Anisa Rahma dan Anandito Dwis di Kota Bandung, Jawa Barat, mengakibatkan banyak barang ludes terbakar.

Uniknya, sekitar 3.500 Alquran yang disimpan dalam sejumlah kardus ternyata selamat dari lalapan si jago merah dalam insiden kebakaran di rumah Anisa Rahma.

Hal itu dikabarkan Rey Mbayang selaku sahabat dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @rey_mbayang. Menurutnya, ruangan yang berisi tumpukan Alquran tidak tersentuh sama sekali oleh kobaran api.

“Ini ruangan yang selamat, qadarullah ada 3.500 Alquran yang akan jadi bisnis kang Dito, dan teh Nisa. Dan ruangan ini nggak tersentuh api sama sekali. Masya Allah,” tulis Rey Mbayang.

 Sebelumnya, Anisa Rahma menceritakan kronologi kebakaran yang terjadi di rumahnya. Perempuan berhijab itu mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 3.00 WIB, Kamis (30/4), pada saat dirinya dan keluarga sedang dalam kondisi tidur.

"Kejadiannya jam 03.00 pagi kondisi kami lagi pada tidur dan dibangunin mbak ketika sebagian rumah sudah terbakar," ujar Anisa Rahma.

Melihat rumahnya terbakar, hal pertama yang dilakukan Anisa Rahma dan Dito adalah membawa anak-anak keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Api semakin membesar dan barang-barang yang ada di dalam rumah ludes dilalap si jago merah.

Anisa Rahma menyebut, kejadian kebakaran dari awal kejadian sampai api membubung tinggi terbilang sangat cepat.

"Beberapa waktu setelah itu damkar datang dan coba memadamkan api dibantu warga sekitar juga yang bantu," ujar Anisa Rahma.

