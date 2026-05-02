Rumahnya Hangus Terbakar, Anisa Rahma: Seperti Mimpi

Anisa Rahma. (Instagram Anisa Rahma)
JawaPos.com - Anisa Rahma dan Anandito Dwis masih sangat syok dan terpukul setelah rumahnya mengalami kebakaran hebat hingga melenyapkan banyak barang yang ada di dalamnya.
Anisa Rahma masih tidak percaya rumah yang menyimpan banyak memori berharga itu ternyata mengalami kebakaran pada Kamis (30/4) kemarin. Mantan personel Cherrybelle sempat merasa insiden mengerikan itu seperti mimpi.
"Rumah ini tempat masa kecilku. Rumah terbakar kayak gini berasa seperti mimpi. Nggak nyangka sama sekali," ujar Anisa Rahma saat dikonfirmasi.
Dia pun menceritakan penyebab terjadinya kebakaran di rumahnya. Itu terjadi dipicu oleh lilin yang lupa dimatikan yang ada di ruang makan. Lilin itu membesar kemudian melahap benda-benda yang ada di sekitarnya.
Pada saat kejadian, keluarga Anisa Rahma sempat berusaha memadamkan api sambil berteriak. Namun sayangnya, api sudah kadung membesar dan sulit sekali untuk dipadamkan.
Mereka akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan diri. Anisa Rahma membawa anak-anak untuk keluar rumah sebelum kobaran api jadi semakin menggila.
Akibat kebakaran yang terjadi di rumahnya, banyak barang ludes terbakar, termasuk foto-foto kenangan Anisa Rahma sejak masa kecil hingga foto-foto terbaru.
Sebelumnya, Anisa Rahma menceritakan kronologi kebakaran yang terjadi di rumahnya. Perempuan berhijab itu mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 3.00 WIB, Kamis (30/4), pada saat dirinya dan keluarga sedang dalam kondisi tidur.
"Kejadiannya jam 03.00 pagi kondisi kami lagi pada tidur dan dibangunin mbak ketika sebagian rumah sudah terbakar," ujar Anisa Rahma.
