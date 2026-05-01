Rumahnya Ludes Terbakar, Anisa Rahma Ceritakan Kronologi Kejadiannya

JawaPos.com - Pasangan suami-istri Anandito Dwis dan Anisa Rahma kini dilanda kesedihan mendalam setelah rumah mereka mengalami kebakaran hebat. Akibatnya, rumah ludes terbakar dan kini hanya menyisakan puing-puing.

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Anisa Rahma mengunggah video yang memperlihatkan suaminya Anandito Dwis terlihat menangis dan memperlihatkan kobaran api sudah membubung tinggi hanguskan rumahnya.

Anisa Rahma menceritakan kronologi kebakaran yang terjadi di rumahnya. Perempuan berhijab itu mengatakan, kebakaran rumah terjadi sekitar pukul 3.00 WIB, Kamis (30/4), pada saat dirinya dan keluarga sedang dalam kondisi tidur.

"Kejadiannya jam 03.00 pagi kondisi kami lagi pada tidur dan dibangunin mbak ketika sebagian rumah sudah terbakar," ujar Anisa Rahma.

Melihat rumahnya terbakar, hal pertama yang dilakukan Anisa Rahma dan Dito adalah membawa anak-anak keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Api semakin membesar dan barang-barang yang ada di dalam rumah ludes dilalap si jago merah.

Anisa Rahma menyebut, kejadian kebakaran dari awal kejadian sampai api membubung tinggi terbilang sangat cepat.

"Beberapa waktu setelah itu damkar datang dan coba memadamkan api dibantu warga sekitar juga yang bantu," ujar Anisa Rahma.

Kondisi rumah Anisa Rahma dan Dito usai dilalap si jago merah. (Instagram: anisarahma_12)