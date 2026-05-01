Rumah Anisa Rahma Ludes Terbakar, Shireen Sungkar, Ruben Onsu, hingga Umi Pipik Menegarkan

JawaPos.com - Rumah Anisa Rahma dan Anandito Dwis ludes terbakar. Berdasarkan foto unggahan di akun Instagram pribadinya, terlihat rumah mereka telah terbakar dengan sempurna hanya menyisakan tiang dan bagian dindingnya.

Rumah Anisa Rahma terbakar pada Kamis (29/4) pagi sekitar pukul 03.00 pada saat mereka sedang tertidur pulas. Mereka terbangun dari tidur setelah pembantu membangunkan mereka.

Hampir semua barang yang ada di rumah Anisa Rahma dan Dito tidak dapat diselamatkan dari amukan si jago merah. Karena api sangat cepat menjalar ke seluruh bagian rumah mengakibatkan kobaran api tampak membubung tinggi.

Sejumlah selebriti Tanah Air berusaha menegarkan Anisa Rahma dan Dito yang kini mengalami cobaan besar dalam hidup usai rumah mereka ludes terbakar.

Mereka adalah Alyssa Soebandono, Shireen Sungkar, Zaskia Adya Mecca, Fitri Tropica, Umi Pipik, Vebby Palwinta, Ruben Onsu, Syakir Daulay, dan lain-lain.

"Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nisa & Dito, yang sabar dan tabah ya. Alhamdulillah, keluarga semua masih dilindungi oleh Allah. Yang terpenting semuanya selamat," tulis Alyssa Soebandono.

Hal senada juga diungkapkan Zaskia Adya Mecca. Meski rumah habis terbakar, istri sutradara Hanung Bramantyo ikut bersyukur karena semua anggota keluarga Anisa Rahma selamat dalam insiden kebakaran tersebut.

"Alhamdulillah Allah jaga kamu sekeluarga beserta anak-anak. Semoga setelah ini Allah gantikan semua yang hilang dengan lebih baik, banyak dan berlimpah. Aamiinn. Peluk erat," ungkap Zaskia Adya Mecca.