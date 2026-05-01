Rumah Anisa Rahma Ludes Terbakar, Shireen Sungkar, Ruben Onsu, hingga Umi Pipik Menegarkan

Artis Anisa Rahma. (Instagram: anisarahma_12)
JawaPos.com - Rumah Anisa Rahma dan Anandito Dwis ludes terbakar. Berdasarkan foto unggahan di akun Instagram pribadinya, terlihat rumah mereka telah terbakar dengan sempurna hanya menyisakan tiang dan bagian dindingnya.
Rumah Anisa Rahma terbakar pada Kamis (29/4) pagi sekitar pukul 03.00 pada saat mereka sedang tertidur pulas. Mereka terbangun dari tidur setelah pembantu membangunkan mereka.
Hampir semua barang yang ada di rumah Anisa Rahma dan Dito tidak dapat diselamatkan dari amukan si jago merah. Karena api sangat cepat menjalar ke seluruh bagian rumah mengakibatkan kobaran api tampak membubung tinggi.
Sejumlah selebriti Tanah Air berusaha menegarkan Anisa Rahma dan Dito yang kini mengalami cobaan besar dalam hidup usai rumah mereka ludes terbakar.
Baca Juga:Ahmad Dhani Klaim Hak Asuh Anak Maia Estianty Tidak Dikabulkan, Begini Fakta Putusan Pengadilan
Mereka adalah Alyssa Soebandono, Shireen Sungkar, Zaskia Adya Mecca, Fitri Tropica, Umi Pipik, Vebby Palwinta, Ruben Onsu, Syakir Daulay, dan lain-lain.
"Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nisa & Dito, yang sabar dan tabah ya. Alhamdulillah, keluarga semua masih dilindungi oleh Allah. Yang terpenting semuanya selamat," tulis Alyssa Soebandono.
Hal senada juga diungkapkan Zaskia Adya Mecca. Meski rumah habis terbakar, istri sutradara Hanung Bramantyo ikut bersyukur karena semua anggota keluarga Anisa Rahma selamat dalam insiden kebakaran tersebut.
"Alhamdulillah Allah jaga kamu sekeluarga beserta anak-anak. Semoga setelah ini Allah gantikan semua yang hilang dengan lebih baik, banyak dan berlimpah. Aamiinn. Peluk erat," ungkap Zaskia Adya Mecca.
"Ya Allah Nis, ummi pernah di posisi ini, alhamdulillah ala kulli hal kamu sama anak-anak baik-baik saja. Semoga Allah berikan kekuatan hati dan Allah berikan ganti yang lebih baik ya Nisa Dito," doa Umi Pipik.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam