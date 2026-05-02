Lilin, Penyebab Rumah Anisa Rahma Hangus Terbakar

Kondisi rumah Anisa Rahma dan Dito usai dilalap si jago merah. (Instagram: anisarahma_12)
JawaPos.com - Dugaan penyebab terbakarnya rumah Anis Rahma dan Anandito Dwis yang terjadi pada Kamis (30/4) lalu akhirnya terungkap. Rumah mereka terbakar dipicu oleh lilin yang membesar hingga kemudian membakar barang-barang yang di sekitarnya.
Penyebab terbakarnya rumah Anisa Rahma terungkap ke publik lewat unggahan akun Instagram @sonibakhtiyar. Sosok di balik akun tersebut adalah salah satu tim Damkar Kota Bandung.
“Peristiwa kebakaran ini diduga dipicu oleh lilin yang lupa dimatikan," demikian keterangan dalam unggahan di akun Instagramnya.
Dalam dua hari terakhir sebelum terjadinya kebakaran, Anisa Rahma dan Dito memang rutin menyalakan lilin di ruang makan untuk tujuan mengusir lalat yang ada di rumah mereka.
"Dikarenakan selama dua hari terakhir menyalakan lilin untuk mengusir lalat, di mana saat saksi mencari sumber api, ia mendapati api sudah membesar di ruang makan," ujarnya lebih lanjut.
Insiden kebakaran di rumah Anisa Rahma terjadi sekitar pukul 03.00 WIB pada Kamis (30/4). Pada saat itu semua orang di dalam rumah sedang dalam keadaan tertidur.
Mereka terbangun setelah adanya kepulangan asap di dalam rumah. Setelah mengetahui sumber api, mereka sempat berupaya memadamkannya namun sayangnya tidak berhasil.
"Saksi sempat berupaya memadamkannya dengan air sebelum akhirnya terpaksa menyelamatkan diri serta sejumlah barang berharga karena kobaran api yang kian tak terkendali,” lanjutnya.
Sebelumnya, Anisa Rahma menceritakan kronologi kebakaran yang terjadi di rumahnya. Perempuan berhijab itu mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 3.00 WIB, Kamis (30/4), pada saat dirinya dan keluarga sedang dalam kondisi tidur.
