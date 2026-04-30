Pesta Pernikahan El Rumi-Syifa Hadju Usai, Drama Ahmad Dhani-Maia Estianty Malah Memanas

JawaPos.com - Ahmad Dhani mengunggah sebuah postingan di akun Instagram pribadinya yang membuat banyak pengguna media sosial cukup terkejut. Pasalnya, pentolan Dewa 19 itu diduga kembali menyinggung masa lalunya dengan mantan istri, Maia Estianty.

Ahmad Dhani mengunggah video pendek memperlihatkan dirinya tengah merangkul putrinya, Shafeea, dalam acara siraman yang merupakan bagian dari rangkaian pernikahan El Rumi dengan Syifa Hadju.

Dalam video, terlihat Ahmad Dhani tampak serius mengobrol pelan bersama Shafeea. Menurut Dhani, Shafeea pada saat itu sedang menangis dan berusaha untuk ditegarkan olehnya.

"Ketika Shafeea menangis gara-gara drama sinetron di sebuah acara siraman, aku langsung peluk putriku tersayang dan membisikkan sebuah fakta yang harus keungkap," tulis Ahmad Dhani memberi keterangan pada unggahan di akun Instagram pribadinya, ahmaddhaniofficial.

"Yang tadi kamu lihat adalah akting yang sangat buruk dari wanita yang mentalnya perlu diperiksa," ujar Ahmad Dhani menirukan perkataannya kepada Shafeea, diduga menyinggung Maia Estianty.

Tak hanya itu, Dhani melanjutkan pernyataannya dengan menceritakan kisah masa lalu diduga dengan Maia Estianty. Ahmad Dhani mengaku, wanita yang dibicarakannya bersama Shafeea pernah ditalak 3 oleh suaminya karena perselingkuhannya dengan pemilik stasiun televisi swasta.

"Perbuatannya itu sudah diakui secara tertulis dan ditandatangani. Tapi demi citranya, dia dibantu pemilik TV swasta itu bikin konten-konten di infotainment yang isinya (menyatakan) suaminya yang selingkuh dengan orang ketiga," katanya.

Selain itu, Ahmad Dhani juga diduga menyinggung pernyataan Maia Estianty yang sempat mengaku tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya setelah bermasalah dengannya.