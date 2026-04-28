Pujian Ibunda Syifa Hadju Terhadap Menantunya El Rumi 

JawaPos.com - Shendy Hadju, ibunda Syifa Hadju, memberikan pujian terhadap menantunya, El Rumi, yang dinilai memiliki akhlak yang sangat baik. Pujian tersebut disampaikan Shendy saat bertemu dengan Maia Estianty.

"El, masya Allah akhlaknya. Dia baiknya nggak cuma sama saya, tapi juga sama keluarga saya. Dia sangat baik ke semua orang," kata Shendy Hadju dalam video di kanal YouTube Maia Al El Dul TV.

Shendy Hadju merasa putrinya sangat beruntung bisa bertemu dan berjodoh dengan El Rumi, dengan melihat kepribadian dan karakternya yang sangat baik.

Salah satu momen yang dikenang oleh ibunda Syifa Hadju tentang El Rumi pada saat melakukan prosesi sungkeman. Dia dinilai sangat baik dan sopan. Momen itu juga dimanfaatkan Shendy Hadju untuk menyampaikan pesan kepada El Rumi.

"Aku bilang makasih sudah jaga anak aku. Dia sayang benar benar (sama kamu), kamu juga begitu. Sayang dan tulus dua-duanya,” kata Shendy Hadju.

Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Maia Estianty. Berkat didikan darinya, El Rumi bisa tumbuh menjadi anak baik yang perilakunya dihiasi dengan etika dan sopan santun.

"Terima kasih banyak sama bunda sudah menghadirkan anak sebaik El,” ujar Shendy Hadju.

El Rumi dan Syifa Hadju melangsungkan pernikahan di salah satu hotel mewah di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Minggu (26/4). Acara akad nikah dan resepsi digelar pada hari yang sama.