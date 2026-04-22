Comeback OT4? BIGBANG Buka Akun Baru di Anniversary ke-20, Picu Spekulasi

Akun baru BIGBAG tampak mengikuti mantan member yakni T.O.P. (Allkpop)
JawaPos.com - Tandai 20 tahun anniversary, BIGBAG kejutkan penggemar dengan membuka akun baru. Langkah ini langsung menjadi perbincangan hangat para fans maupun netizen global.
Peluncuran instagram @bigbag_2xx6 terjadi tak lama setelah penampilan mereka di Coachella 2026 yang sebelumnya meningkatkan antusiasme publik.
Bersamaan dengan itu, BIGBANG juga mengumumkan rencana tur dunia untuk merayakan 2 dekade perjalanan karir mereka.
Unggahan pertama di akun tersebut menampilkan siluet tiga member yakni G-Dragon, Taeyang dan Daesung.
Tak hanya itu, video lanjutan yang diunggah juga berisi pesan yang berisikan 20 tahun anniversary grup legendaris tersebut.
Reels tersebut menambah kesan nostalgia sekaligus harapan mereka terhadap masa depan.
Namun perhatian terbesar justru datang dari detail kecil yang ditemukan penggemar. Akun baru tersebut diketahui mengikuti mantan member yakni T.O.P sebagaimana dilansir dari Allkpop.
Hal ini langsung memicu spekulasi tentang kemungkinan reuni full member di masa mendatang.
Meski belum ada konfirmasi resmi terkait hal tersebut banyak fans mulai berharap bahwa anniversary ini bisa menjadi momen kembalinya formasi lengkap BIGBANG.
Sementara itu, BIGBANG dikabarkan tengah mempersiapkan berbagai proyek spesial selain tur dunia.
