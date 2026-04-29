5 Aktor K-Drama yang Jatuh Cinta Lebih Dulu, Ada Rowoon dalam Destined With You

Drama My Dearest, King The Land, What’s Wrong With Secretary Kim. (Soompi)
JawaPos.com – Sebagian drama Korea menarik perhatian karena para aktor jatuh cinta dengan pemeran perempuan seperti Jang Shin Yu (Rowoon) dalam Destined With You.
Dikutip dari Soompi, Rabu (29/4), mereka memiliki kesetiaan yang tak tergoyahkan, atau energi tatapan mata penuh cinta.
Tak hanya mereka, berikut adalah beberapa aktor utama yang tak terlupakan yang tidak hanya jatuh cinta lebih dulu, tetapi juga jatuh cinta dengan segenap hati.
1. Jang Shin Yu dalam Destined With You
Di drama ini Rowoon berperan sebagai Jang Shin Yu, seorang pengacara sukses yang tampaknya memiliki segalanya lalu jatuh cinta saat bertemu Lee Hong Jo (Jo Bo Ah)
2. Lee Young Joon dalam What’s Wrong With Secretary Kim
Park Seo Joon memerankan Lee Young Joon, seorang wakil ketua yang narsis dan percaya bahwa dunia berputar di sekelilingnya hingga sekretaris lamanya, Kim Mi So (Park Min Young), memutuskan untuk berhenti.
3. Lee Jang Hyun dalam My Dearest
Menariknya, Namgoong Min memerankan Lee Jang Hyun, seorang pengembara yang awalnya tampak acuh tak acuh dan tidak tertarik pada cinta.
