Sinopsis Drakor Bon Appetit Your Majesty (2025): Melihat Bagaimana Koki Dunia Modern Bertahan Hidup di Dapur Kerajaan Joseon

JawaPos.com - Dunia gastronomi atau ilmu tentang makanan dan minuman semakin lama semakin meluas. Bahkan berkat globalisasi, orang-orang dari berbagai belahan dunia dapat berbagi ilmu dan resep.

Dari sana, banyak orang bisa mencoba berbagai makanan dan minuman dengan rasa serta metode yang berbeda. Kemudian orang-orang dapat menemukan spesialisasi mereka terhadap makanan tertentu.

Karena itu, banyak koki yang memiliki latar belakang tertentu dapat menguasai masakan dari negara dan budaya lain. Selain itu, banyak ahli juga menciptakan peralatan untuk mempermudah proses memasak.

Tapi, tidak akan ada yang pernah menyangka bahwa tokoh-tokoh besar dalam penemuan alat-alat ini ternyata berasal dari masa depan.

Yeon Jiyoung (Lim Yoona) adalah seorang chef spesialis masakan Perancis yang sangat ceria dan penuh semangat. Berkat tekadnya yang kuat, ia berhasil memenangkan salah satu kompetisi masakan Perancis terbesar.

Ia selalu membawa buku resep keluarganya yang sudah sangat tua. Ia mewarisi buku itu dari ayahnya yang juga sama-sama menyukai makanan. Kini, ia memiliki peran untuk melindungi buku resep tersebut.

Namun, tiba-tiba sesuatu yang sangat aneh terjadi kepadanya. Ia terlempar ke masa lalu jauh dari masa asalnya, yaitu pada era Kerajaan Joseon (1392-1897).

Tidak hanya itu, ia terlempar pada masa kepemimpinan Raja Yiheon (Lee Chaemin) (1619-1659) yang terkenal kejam dan seorang tirani. Walaupun begitu, ia memiliki selera makan yang sangat baik.

Jiyoung tidak langsung sampai ke kerajaan, namun ia bekerja di dapur seorang bangsawan lokal. Pada hari itu, kebetulan Raja Yiheon berada disana dan menginap.