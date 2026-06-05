Gelombang Baru Musim Panas: Rekomendasi Drama Korea Terbaru yang Siap Mengguncang Bulan Juli 2026

JawaPos.com - Memasuki bulan juli tampaknya pecinta drama korea akan mendapatkan angin segar, mereka juga tidak kehabisan cara untuk memanjakan para penggemarnya di seluruh dunia.
Setelah paruh pertama tahun ini dihiasi oleh deretan melodrama yang menguras air mata dan komedi romantis yang menggemaskan, memasuki bulan Juli 2026.
Bertepatan dengan puncak musim panas, stasiun televisi dan beberapa platform streaming seperti Netflix, Disney+, dan tvN telah menyiapkan amunisi terbaik mereka.
Bulan Juli ini ditandai dengan kembalinya drama yang sangat dinantikan, adaptasi cerita yang segar, hingga eksperimen genre yang menggabungkan action, misteri supranatural, dan romansa penuh ketegangan.
Bagi Anda yang sedang menyusun watchlist untuk menemani waktu luang, berikut adalah ulasan mendalam mengenai rekomendasi drama Korea terbaru yang paling diantisipasi dan siap tayang pada bulan Juli 2026 mendatang seperti dilansir dari akun Instagram @coppamagz dan laman FOTOBOX KREASI.
1. A Shop for Killers Season 2 (Disney+)
Yang dibintangi oleh Lee Dong-wook, Kim Hye-jun, Jo Han-sun
Setelah sukses besar di musim pertama dan menjadi salah satu serial original sering dibicarakan, Disney+ akhirnya resmi membuka kembali pintu "Murthehelp" lewat A Shop for Killers Season 2.
Musim pertama ditutup dengan cliffhanger yang membuat penonton menahan napas: kemunculan kembali Jeon Jin-man (Lee Dong-wook) yang sebelumnya diduga telah tewas secara tragis.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar
7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo
Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan