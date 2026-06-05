Gelombang Baru Musim Panas: Rekomendasi Drama Korea Terbaru yang Siap Mengguncang Bulan Juli 2026

Ilustrasi official poster drama korea A Shop for Killers Season 2 (Instagram @kdramaseries331)

JawaPos.com - Memasuki bulan juli tampaknya pecinta drama korea akan mendapatkan angin segar, mereka juga tidak kehabisan cara untuk memanjakan para penggemarnya di seluruh dunia.

Setelah paruh pertama tahun ini dihiasi oleh deretan melodrama yang menguras air mata dan komedi romantis yang menggemaskan, memasuki bulan Juli 2026.

Bertepatan dengan puncak musim panas, stasiun televisi dan beberapa platform streaming seperti Netflix, Disney+, dan tvN telah menyiapkan amunisi terbaik mereka.

Bulan Juli ini ditandai dengan kembalinya drama yang sangat dinantikan, adaptasi cerita yang segar, hingga eksperimen genre yang menggabungkan action, misteri supranatural, dan romansa penuh ketegangan.

Bagi Anda yang sedang menyusun watchlist untuk menemani waktu luang, berikut adalah ulasan mendalam mengenai rekomendasi drama Korea terbaru yang paling diantisipasi dan siap tayang pada bulan Juli 2026 mendatang seperti dilansir dari akun Instagram @coppamagz dan laman FOTOBOX KREASI.

1. A Shop for Killers Season 2 (Disney+)

Yang dibintangi oleh Lee Dong-wook, Kim Hye-jun, Jo Han-sun

Setelah sukses besar di musim pertama dan menjadi salah satu serial original sering dibicarakan, Disney+ akhirnya resmi membuka kembali pintu "Murthehelp" lewat A Shop for Killers Season 2.