Hadiri Pernikahan El Rumi-Syifa Hadju, Keanu Angelo: Cepat Punya Momongan yang Cantik dan Ganteng

JawaPos.com - Keanu Angelo melihat El Rumi dan Syifa Hadju sebagai pasangan yang serasi ketika bersanding di pelaminan dalam acara pernikahan, yang digelar di salah satu hotel di bilangan Setiabudi Jakarta Selatan, Minggu (26/4).

"Di dalam suasananya mewah, romantis, hangat. Love," ujar Keanu di hadapan awak media.

Keanu tidak hanya hadir untuk El Rumi dan Syifa Hadju secara fisik di acara resepsi pernikahan mereka. Keanu juga hadir secara spiritual dengan memberikan doa untuk sejoli yang menjalin hubungan asmara sejak sekitar 2 tahun silam tersebut.

"Pengantinnya paling cakep. Aku doakan semoga cepat punya momongan yang cantik dan ganteng kayak emak bapaknya," ungkap Keanu Angelo.

Acara pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju di Hotel Raffles Jakarta dihadiri banyak tokoh, pejabat, hingga kalangan selebriti.

Beberapa tamu undangan yang hadir diantaranya; Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Dewi Motik, Boy William, Keanu Angelo, Cinta Laura, Thariq Halilintar, Jennifer Coppen, dan lain-lain.

El Rumi dan Syifa Hadju dinikahkan oleh wali hakim di Hotel Raffles Jakarta pada Minggu (26/4). El lancar dalam satu tarikan napas di momen prosesi sakral ijab kabul. El menikahi Syifa dengan maskawin berupa emas dan 2026 poundterling.