Sejumlah Fakta Perjalanan Cinta Syifa Hadju dan El Rumi: Dari Pesan DM ke Pelaminan

JawaPos.com - Pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi di depan mata. Mereka sudah mengurusi berkas administrasi pernikahan menandai kian dekatnya hari H pernikahan pasangan sesama selebriti tersebut.

Pengurusan berkas pernikahan ini sebelumnya telah dikonfirmasi pihak KUA Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Syifa Hadju dan El Rumi mengurus berkas pernikahan supaya mereka sah menjadi suami-istri tidak hanya secara agama, tapi agar juga diakui oleh negara.

Perjalanan cinta Syifa Hadju dan El Rumi sebenarnya tidak terjadi dalam sekejap. Ada proses yang cukup dimana mereka mulai saling kenal, pacaran, membangun kepercayaan, hingga akhirnya mantap untuk berkomitmen dan membawa hubungan ke jenjang pernikahan.

Berawal dari Pesan DM Instagram Perkenalan antara Syifa Hadju dan El Rumi bermula dari lingkungan pertemanan di dunia hiburan. Keduanya sama-sama aktif di entertain, sehingga memiliki lingkaran sosial yang tidak jauh berbeda. Jauh sebelum pacaran, mereka sudah saling kenal satu sama lain.

Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas teman meski tidak terlalu akrab. Seiring berjalannya waktu, ada momen dimana Syifa Hadju putus dari Rizky Nazar. Momen itu menjadi kesempatan untuk El Rumi melakukan pendekatan.

Saat pertama kali mendekati Syifa Hadju, El Rumi melakukannya melalui pesan DM di Instagram. Interaksi itu bersambut secara positif sehingga mereka pun melakukan pendekatan. Kedekatan Syifa Hadju dan El Rumi ini tumbuh menjadi rasa yang bikin nyaman dan menenangkan.