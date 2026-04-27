Susul Syifa Hadju, Jennifer Coppen-Justin Hubner Nikah Tahun Ini, Persiapan Rampung 80 Persen

JawaPos.com - Jennifer Coppen ikut bahagia melihat kebahagiaan yang sangat jelas terpancar di wajah Syifa Hadju di acara pernikahannya bersama El Rumi. Dia menyampaikan hal tersebut saat datang ke acara resepsi yang berlangsung di Hotel Raffles Jakarta, Minggu (26/4).

Jennifer Coppen yang saat itu datang sendiri tanpa didampingi sang kekasih, Justin Hubner, merasakan betapa besar kebahagiaan yang sedang dirasakan Syifa Hadju di acara pernikahannya. Jennifer Coppen tahu seperti apa lika-liku hubungan asmaranya mengingat mereka termasuk sahabat dekat sudah cukup lama.

Jennifer Coppen menegaskan bahwa dirinya akan menyusul Syifa Hadju untuk turut bersanding ke pelaminan. Dia mengaku akan melangsungkan pernikahan dengan Justin Hubner pada tahun 2026 ini.

"Nikahnya di tahun ini, tapi jangan ngomongin nikahan aku dulu lah. Nanti ditunggu saja," ujar Jennifer Coppen di bilangan Setiabudi Jakarta Selatan, Minggu (26/4).

Untuk lokasi pernikahan dan juga tanggal pastinya masih dirahasiakan. Ibu satu anak itu mengaku, persiapan pernikahan Jennifer Coppen dengan Justin Hubner sebenarnya sudah hampir rampung.

"Sudah sekitar 80 persen," beber Jennifer Coppen.

Menurut dia, konsep pernikahannya dengan pemain sepak bola itu akan mengusung adat Jawa karena dia berasal dari Jawa. Meski beberapa kali ditanya, Jennifer Coppen masih bersikeras merahasiakan tanggal pernikahan.

Salah satu bagian dari rangkaian pernikahan Jennifer Coppen dan Juntin Hubner, mereka sudah melakukan foto prewed di Prancis, beberapa Waktu lalu.