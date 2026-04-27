Susul Syifa Hadju, Jennifer Coppen-Justin Hubner Nikah Tahun Ini, Persiapan Rampung 80 Persen

Jennifer Coppen dan Justin Hubner bicara soal masa depan, termasuk soal kabar bakal jadi mualaf. (Instagram: jennifercoppenreal20)
JawaPos.com - Jennifer Coppen ikut bahagia melihat kebahagiaan yang sangat jelas terpancar di wajah Syifa Hadju di acara pernikahannya bersama El Rumi. Dia menyampaikan hal tersebut saat datang ke acara resepsi yang berlangsung di Hotel Raffles Jakarta, Minggu (26/4).
Jennifer Coppen yang saat itu datang sendiri tanpa didampingi sang kekasih, Justin Hubner, merasakan betapa besar kebahagiaan yang sedang dirasakan Syifa Hadju di acara pernikahannya. Jennifer Coppen tahu seperti apa lika-liku hubungan asmaranya mengingat mereka termasuk sahabat dekat sudah cukup lama.
Jennifer Coppen menegaskan bahwa dirinya akan menyusul Syifa Hadju untuk turut bersanding ke pelaminan. Dia mengaku akan melangsungkan pernikahan dengan Justin Hubner pada tahun 2026 ini.
"Nikahnya di tahun ini, tapi jangan ngomongin nikahan aku dulu lah. Nanti ditunggu saja," ujar Jennifer Coppen di bilangan Setiabudi Jakarta Selatan, Minggu (26/4).
Untuk lokasi pernikahan dan juga tanggal pastinya masih dirahasiakan. Ibu satu anak itu mengaku, persiapan pernikahan Jennifer Coppen dengan Justin Hubner sebenarnya sudah hampir rampung.
"Sudah sekitar 80 persen," beber Jennifer Coppen.
Menurut dia, konsep pernikahannya dengan pemain sepak bola itu akan mengusung adat Jawa karena dia berasal dari Jawa. Meski beberapa kali ditanya, Jennifer Coppen masih bersikeras merahasiakan tanggal pernikahan.
Salah satu bagian dari rangkaian pernikahan Jennifer Coppen dan Juntin Hubner, mereka sudah melakukan foto prewed di Prancis, beberapa Waktu lalu.
"Kita melakukan foto prewed, sempat di Paris. Itu sebenarnya dadakan ya karena nggak direncanain. Awalnya kita ke Paris cuma buat liburan, kenapa nggak sekalian prewed aja biar punya kenangan di sana. H-1 baru sewa dress dan aku makeup sendiri," ujar Jennifer Coppen.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!