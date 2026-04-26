Abdul Rahman
Senin, 27 April 2026 | 03.18 WIB

Boy William, Krisdayanti, hingga Presiden Prabowo Hadiri Resepsi Pernikahan El Rumi-Syifa Hadju

Pasangan suami istri El Rumi dan Syifa Hadju. (Instagram: syifahadju)

JawaPos.com - Setelah menggelar acara akad nikah tadi pagi, pasangan El Rumi dan Syifa Hadju melengkapi kebahagiaan pernikahan mereka dengan menggelar resepsi di Hotel Raffles Jakarta, pada malam ini, Minggu (26/4).

Sejumlah tokoh dan pejabat hadiri acara resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. Beberapa diantaranya yaitu Presiden Prabowo Subianto yang tiba di lokasi sekitar pukul 19.15 WIB.

Kehadiran Prabowo Subianto ke acara pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju sebelumnya disampaikan Ahmad Dhani selaku ayahanda. Menurut pentolan Dewa 19 itu, orang nomor satu di Tanah Air tersebut mengonfirmasi akan hadir.

Dan sampai dengan hari Sabtu kemarin, tidak ada pembatalan dari Presiden Prabowo Subianto. Pihak istana, kata Ahmad Dhani, juga mengonfirmasi bahwa pendiri Partai Gerindra itu mau hadir.

Selain itu, turut hadir ke acara resepsi sejoli ini yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia, Boy William, Krisdayanti, Ashanty, dan banyak lagi yang lainnya.

El Rumi menikahi Syifa Hadju dengan maskawin berupa emas dan 2026 poundsterling. Acara akad nikah pasangan sesama selebriti tersebut berlangsung khidmat, tenang, dan penuh kekhusyukan, sebagaimana disampaikan Habib Usman.

El Rumi lancar dalam prosesi ijab Kabul. Dia berhasil melakukannya dalam satu tarikan napas.

Yang menikahkan El Rumi dengan Syifa Hadju bukanlah ayah kandung dari mempelai pengantin perempuan. Wali nikah dipercayakan kepada wali hakim.

