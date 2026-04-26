El Rumi Lancar Saat Prosesi Ijab Kabul, Syifa Hadju Tersenyum

El Rumi dan Syifa Hadju resmi jadi pasangan suami-istri. (Instagram: lambegosiip)
JawaPos.com – Pasangan sesama selebriti El Rumi dan Syifa Hadju melangsungkan prosesi akad nikah di Hotel Raffles, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (26/4). Acara sakral tersebut berlangsung khidmat, tenang, dan penuh kekhusyukan, disaksikan oleh keluarga, kerabat, dan sejumlah sahabat dekat.
Momen akad nikah keduanya diceritakan oleh Habib Usman.yang hadir dalam prosesi tersebut. Dia mengungkapkan bahwa putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty menjalani prosesi ijab kabul dengan lancar tanpa ada kendala teknis sama sekali.
"Prosesinya sakral, tenang, khusuk. El lancar dalam satu tarikan napas. Kayaknya El sudah latihan sebelumnya ya," kata Habib Usman di hadapan awak media.
Setelah saksi menyatakan akad nikah tersebut sah, suasana haru langsung terasa di lokasi acara. Syifa Hadju dan El Rumi memperlihatkan ekspresi bahagia dengan senyuman menghiasi wajah mereka.
"Syifa langsung senyum, El juga senyum. Keluarga ada yang terharu, menangis," ungkap Habib Usman.
Lebih lanjut, suami dari artis Kartika Putri juga menjelaskan, dalam prosesi pernikahan, yang bertindak sebagai wali nikah bukan ayah kandung dari mempelai perempuan, melainkan wali hakim.
"Wali nikahnya penghulu ya, wali hakim. Untuk mahar saya tidak perhatiin," ungkap Habib Usman.
Dalam prosesi akad nikah, ada dua tokoh dipercaya menjadi saksi pernikahan. Mereka adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault.
"Akadnya tadi sekitar jam 11 kurang. Untuk adat nanti ditanyain sama pihak keluarga saja," ungkap Habib Usman yang bertindak sebagai pembaca doa dan memberikan ceramah pernikahan untuk El Rumi dan Syifa Hadju.
