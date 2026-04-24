Ahmad Dhani Beri Bocoran Pernikahan Syifa Hadju-El Rumi: Dari Menteri hingga Musisi Internasional

JawaPos.com - Acara pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi kabarnya akan digelar pada Minggu (26/4) mendatang di salah satu tempat di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Ahmad Dhani selaku ayahanda mengatakan, pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju akan digelar secara khidmat. Suami Mulan Jameela itu sengaja melibatkan menteri di momen penting acara pernikahan putra keduanya.

"Nanti ada dari pemerintahan saksinya. Menteri menteri," ujar Ahmad Dhani saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (24/4).

Acara akad nikah dan resepsi pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi akan digelar dalam satu hari. Acara pernikahan, kata Ahmad Dhani, akan mengusung tema internasional.

Tak hanya itu, Ahmad Dhani juga memastikan Dewa 19 akan tampil di acara pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi.

"Iya Dewa bakal tampil. Oh iya dong dibayar profesional. Bapaknya yang bayar," ceplos Ahmad Dhani.

Selain itu, dia juga menyebut akan ada musisi internasional yang akan turut tampil di acara pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. Namun siapa namanya masih dirahasiakan oleh Dhani.

"Yang pasti dia cowok," ungkap Ahmad Dhani.