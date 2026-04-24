Sabtu, 25 April 2026 | 04.16 WIB

Ahmad Dhani Beri Bocoran Pernikahan Syifa Hadju-El Rumi: Dari Menteri hingga Musisi Internasional

JawaPos.com - Acara pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi kabarnya akan digelar pada Minggu (26/4) mendatang di salah satu tempat di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Ahmad Dhani selaku ayahanda mengatakan, pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju akan digelar secara khidmat. Suami Mulan Jameela itu sengaja melibatkan menteri di momen penting acara pernikahan putra keduanya.

"Nanti ada dari pemerintahan saksinya. Menteri menteri," ujar Ahmad Dhani saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (24/4).

Acara akad nikah dan resepsi pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi akan digelar dalam satu hari. Acara pernikahan, kata Ahmad Dhani, akan mengusung tema internasional.

Tak hanya itu, Ahmad Dhani juga memastikan Dewa 19 akan tampil di acara pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi.

"Iya Dewa bakal tampil. Oh iya dong dibayar profesional. Bapaknya yang bayar," ceplos Ahmad Dhani.

Selain itu, dia juga menyebut akan ada musisi internasional yang akan turut tampil di acara pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. Namun siapa namanya masih dirahasiakan oleh Dhani.

"Yang pasti dia cowok," ungkap Ahmad Dhani.

Sementara itu, Adhyaksa Dault dari keluarga Syifa Hadju mengatakan,  ayah kandung Syifa akan hadir di acara akad nikah yang akan berlangsung pada Minggu (26/4).

Artikel Terkait
Syifa Hadju Digendong Ayah Sambung, Adhyaksa Dault Pastikan Ayah Kandung Hadir di Akad Nikah  - Image
Entertainment

Syifa Hadju Digendong Ayah Sambung, Adhyaksa Dault Pastikan Ayah Kandung Hadir di Akad Nikah 

Sabtu, 25 April 2026 | 03.02 WIB

Syifa Hadju Menangis di Acara Pengajian dan Siraman - Image
Entertainment

Syifa Hadju Menangis di Acara Pengajian dan Siraman

Sabtu, 25 April 2026 | 02.35 WIB

Syifa Hadju Unggah Foto Bersama Ibunya Jelang Pernikahan dengan El Rumi - Image
Entertainment

Syifa Hadju Unggah Foto Bersama Ibunya Jelang Pernikahan dengan El Rumi

Sabtu, 18 April 2026 | 23.05 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

