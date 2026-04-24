Abdul Rahman
Sabtu, 25 April 2026 | 03.02 WIB

Syifa Hadju Digendong Ayah Sambung, Adhyaksa Dault Pastikan Ayah Kandung Hadir di Akad Nikah 

Momen saat Syifa Hadju digendong ayah sambung di acara siraman. (Instagram: elsyifa.story)

JawaPos.com - Salah satu momen yang mendapat sorotan netizen di media sosial dalam acara siraman Syifa Hadju yang berlangsung hari ini, Jumat (24/4), di bilangan Kemang Jakarta Selatan, adalah ketika ayah sambungnya, Andre Ariyantho, menggendong  bintang sinetron Mermaid in Love itu.

Meski Andre Ariyantho adalah ayah sambung, namun dia sangat dekat dengan Syifa Hadju. Dia yang merawat sekaligus membesarkan perempuan berusia 25 tahun sejak masih kecil hingga Syifa Hadju memasuki usia dewasa.

Sejumlah netizen mempertanyakan keberadaan ayah kandung Syifa Hajdu setelah dia digendong oleh ayah sambungnya. Menurut Adhyaksa Dault dari pihak keluarga, ayahnya sebenarnya hadir dalam acara pengajian dan siraman pada hari ini.

"Keluarga tadi semuanya hadir, termasuk ayahnya," ujar Adhyaksa Dault.

Dia memastikan ayah kandung Syifa Hadju akan hadir dalam acara akad nikah yang akan berlangsung pada Minggu (26/4) di bilangan Setiabudi Jakarta Selatan. Tak hanya hadirz Syifa akan dinikahkan oleh ayah kandungnya secara langsung dengan El Rumi.

"Insya Allah ayahnya pada hari minggu juga datang. Jadi, semuanya aman lah," kata Adhyaksa Dault.

Dia menaruh harapan besar semua rangkaian acaranya dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang telah direncanakan. Dia pun memohon agar netizen dan publik ikut mendoakan yang terbaik untuk pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi.

"Mohon doanya. Insya Allah pada hari Minggu pernikahan Syifa dan El Rumi bisa berjalan lancar dan baik. Dan semoga mereka menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah," doanya.

