Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Hadir ke Pernikahan El Rumi-Syifa Hadju

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang senilai Rp 11,4 triliun yang merupakan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (10/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju akan digelar pada Minggu (26/4) di salah satu hotel mewah di bilangan Setiabudi Jakarta Selatan.
Saksi nikah pernikahan mereka kabarnya adalah menteri. Namun sampai saat ini, saksi nikah El Rumi dan Syifa Hadju masih dirahasiakan dari publik.
Ahmad Dhani selaku ayahanda El Rumi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir di acara pernikahan El dan Syifa Hadju pada Minggu.
"Sampai hari ini belum ada pembatalan dari pihak Istana soal kedatangan Bapak Prabowo. Menurut Istana seperti itu (akan hadir,red)," ujar Ahmad Dhani saat ditemui di bilangan Pondok Indah Jakarta Selatan, Sabtu (25/4).
Ahmad Dhani mengatakan, akad nikah akan digelar pada pagi hari. "Sekitar pukul 08.00 dimulai prosesi akadnya," ujar mantan suami Maia Estianty itu.
Ahmad Dhani juga mengatakan, tamu undangan yang akan hadir ke acara pernikahan tidak terlalu banyak. Keluarga El Rumi hanya dijatah sekitar 150 tamu undangan.
"Nggak banyak hanya sekitar 150 undangan. Ini acaranya keluarga Syifa," ujar Ahmad Dhani.
Bukan hanya akad nikah, acara resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju juga akan digelar pada hari yang sama. Ahmad Dhani memastikan Dewa 19 akan tampil menghibur para tamu undangan.
Penampilan Dewa 19 akan menjadi acara pamungkas gelaran resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. Dhani mengaku, Dewa dibayar secara profesional meski tampil di acara pernikahan anak keduanya.
