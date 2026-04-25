Maia Estianty Titipkan El Rumi ke Syifa Hadju, Sampaikan Pesan Sering Peluk dan Lama

JawaPos.com - Dalam hitungan jam, El Rumi dan Syifa Hadju akan resmi menjadi pasangan suami-istri.

Pernikahan mereka akan digelar pada Minggu (26/4) besok di salah satu tempat di Jakarta. Acara akad nikah dan resepsi rencananya akan digelar dalam hari yang sama.

Menjelang pernikahan, Maia Estianty menyampaikan pesan khsusus ditujukan untuk Syifa Hadju. Pesan tersebut disampaikan Maia dalam acara pengajian dan siraman, kemarin.

Maia Estianty meminta Syifa Hadju untuk selalu menyayangi El Rumi dengan sepeuh hati setelah mereka sah menjadi pasangan suami-istri. Maia bahkan meminta Syifa Hadju untuk selalu memeluk putra keduanya itu.

"Untuk Syifa yang sedang tidak berada di sini, Bunda titipkan El Rumi yang dulu mungkin Bunda tidak bisa selalu memeluk kamu setiap hari," ujar Maia Estianty.

Permintaan itu bukan tanpa alasan. Maia merasa terpisahkan cukup lama dengan anak-anaknya, termasuk dengan El Rumi, akibat terjadinya perceraian dengan Ahmad Dhani.

Alhasil, momen-momen dari ketiga anaknya saat masih kecil dulu terlewati begitu saja. Maia Estianty jadi kehilangan banyak momen, terutama momen untuk selalu ada bersama anak-anak dan selalu memeluknya setiap saat.