Maksa Tetap Berkomunikasi, Yulia Baltschun 'Master Chef Indonesia' Bongkar Sosok Selingkuhan Suaminya 

Yulia Baltschun 'Master Chef Indonesia'. (Instagram: yuliabaltschun)
JawaPos.com - Yulia Baltschun 'Master Chef Indonsia' membongkar wanita yang diduga sebagai selingkuhan suaminya, Scot Humphreys, melalui unggahan di akun media sosialnya.
Hal itu dilakukan Yulia Baltschun setelah wanita itu tetap nekat menjalin komunikasi dengan Scot Humphreys meski sudah diperingatkan oleh Yulia.
Wanita yang diduga selingkuhan Scot Humphreys pemilik akun Instagram @minhmichiko. Sayangnya, akun media sosialnya di-private setelah Yulia membongkarnya ke publik.
"Dengan segala hormat, aku telah berbicara kepada kamu dengan baik, namun kamu masih menghubungi suamiku setelah itu," tulis Yulia sembari menandai akun media sosial wanita diduga selingkuhan Scot Humphreys.
Yulia Baltschun meminta akun tersebut berhenti menghubungi suaminya. Yulia menegaskan bahwa Scot masih berstatus sebagai suaminya sampai sekarang.
"Harap hormati ruang pribadi kami (dan hormati diri kamu sendiri juga). Sampai hari ini, dia masih suami saya," ungkapnya.
Yulia Baltschun dan Scot Humphreys melangsungkan pernikahan pada 19 September 2015 silam. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua anak masing-masing bernama Mauka dan Kaola.
Pada 2019, Kaola, anak kedua mereka meninggal dunia setelah mengalami sindrom kematian bayi mendadak atau Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).
