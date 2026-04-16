Yulia Baltschun 'Master Chef Indonesia' Bongkar Perselingkuan Suaminya, Scot Humphreys Mengakui

Yulia Baltschun 'Master Chef Indonesia' bongkar perselingkuhan suaminya, Scot Humphreys. (Instagram: yuliabaltschun)
JawaPos.com - Yulia Baltschun, juara 3 Master Chef Indonesia season 4, membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan suaminya, Scot Humphreys, melalui unggahan di akun Instagram Story.
Yulia Baltschun mengaku, awalnya dia tidak mau membesar-besarkan permasalahan ke publik dengan memviralkannya di media sosial. Akan tetapi, kasus ini terungkap ke publik karena suaminya yang membocorkan sendiri di media sosial.
Yulia juga mengunggah pernyataan suaminya yang menyinggung soal perselingkuhan. Dalam tulisan tersebut, Scot Humphreys mengakui perselingkuhannya.
Bukan hanya satu kali, ternyata perselingkuhan yang dilakukan Scot Humphreys suami Yulia Baltschun telah terjadi 2 kali, setelah kasus perselingkuhan sebelumnya dimaafkan.
"Aku perlu mengakui sesuatu. Aku berselingkuh dari istriku, @YULIABALTSCHUN. Aku tahu persis apa yang aku lakukan. Aku sepenuhnya sadar," demikian keterangan disampaikan Scot yang diunggah Yulia di akun media sosialnya, Kamis (16/4).
Scot menyatakan, saat perselingkuhan pertama, Yulia membuka pintu maaf dan memberikannya kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Scot mengaku sulit untuk mengindari perselingkuhan.
"Dan aku tetap memilih untuk melakukannya. Bahkan setelah dia memberiku kesempatan kedua dan memintaku untuk berhenti, aku melanggar janji itu dan terus berbicara dengan wanita lain karena alasan egoisku sendiri," aku Scot.
Scot sadar betul akan kesalahannya dengan menyebut apa yang dia lakukan merupakan penghianatan total terhadap sang istri.
"Aku tidak menghormati istriku, keluargaku, dan semua yang telah kami lalui bersama. Yulia tidak pantas menerima ini. Dia berhak merasa sakit hati, marah, dan dikhianati," ujar Scot.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026