Yulia Baltschun 'Master Chef Indonesia' Bongkar Perselingkuan Suaminya, Scot Humphreys Mengakui

JawaPos.com - Yulia Baltschun, juara 3 Master Chef Indonesia season 4, membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan suaminya, Scot Humphreys, melalui unggahan di akun Instagram Story.

Yulia Baltschun mengaku, awalnya dia tidak mau membesar-besarkan permasalahan ke publik dengan memviralkannya di media sosial. Akan tetapi, kasus ini terungkap ke publik karena suaminya yang membocorkan sendiri di media sosial.

Yulia juga mengunggah pernyataan suaminya yang menyinggung soal perselingkuhan. Dalam tulisan tersebut, Scot Humphreys mengakui perselingkuhannya.

Bukan hanya satu kali, ternyata perselingkuhan yang dilakukan Scot Humphreys suami Yulia Baltschun telah terjadi 2 kali, setelah kasus perselingkuhan sebelumnya dimaafkan.

"Aku perlu mengakui sesuatu. Aku berselingkuh dari istriku, @YULIABALTSCHUN. Aku tahu persis apa yang aku lakukan. Aku sepenuhnya sadar," demikian keterangan disampaikan Scot yang diunggah Yulia di akun media sosialnya, Kamis (16/4).

Scot menyatakan, saat perselingkuhan pertama, Yulia membuka pintu maaf dan memberikannya kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Scot mengaku sulit untuk mengindari perselingkuhan.

"Dan aku tetap memilih untuk melakukannya. Bahkan setelah dia memberiku kesempatan kedua dan memintaku untuk berhenti, aku melanggar janji itu dan terus berbicara dengan wanita lain karena alasan egoisku sendiri," aku Scot.

Scot sadar betul akan kesalahannya dengan menyebut apa yang dia lakukan merupakan penghianatan total terhadap sang istri.