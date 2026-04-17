Yulia Baltschun 'Master Chef Indonesia' Merasa Hancur, Suaminya Bawa Selingkuhan saat Bulan Madu

Yulia Baltschun 'Master Chef Ih Indonsia'. (Instagram: yuliabaltschun)
JawaPos.com - Yulia Baltschun, juara 3 Master Chef Indonesia season 4, sangat sakit hati dan terguncang secara psikis setelah tahu suaminya menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain.
Perselingkuhan yang dilakukan Scot Humphreys bukan kali pertama terjadi, tapi dua kali. Pada kasus perselingkuhan pertama, Yulia Baltschun masih memberikan kesempatan untuk dia memperbaiki diri.
Namun sayangnya, kesempatan yang diberikan Yulia Baltschun disia-siakam karena Scot Humphreys masuk ke jurang kesalahan yang sama.
Yang paling membuat Yulia Baltschun sakit hati dan merasa hancur, Scot Humphreys membawa selingkuhannya ke tempat penginapan yang sama saat mereka berbulan madu kedua di Jepang.
"Salah satu momen yang bikin hati hancur adalah saat aku baca pesan, dia (Scot) berencana membawa selingkuhannya ke penginapan yang sama dengan penginapan saat kita bulan madu kedua di Kyoto," ujar Yulia Baltschun dalam unggahannya di Instagram Story.
Yulia mengaku tidak bisa bercerita banyak tentang kronologi perselingkuhan yang dilakukan suaminya karena dia sebenarnya belum siap untuk membuka permasalahan ke publik.
"Aku di posisi belum siap masalah ini go publik, tapi pasangan aku dengan inisiatif meng-upload duluan, bahkan aku nggak ngeh kalau bukan karena orang-orang yang DM bertanya perihal postingan tersebut," ungkapnya.
Terlepas dari hal itu, Yulia Baltschun mengucapkan terima kasih atas banyaknya dukungan dari netizen kepada dirinya.
"Aku menerima ribuan support dari sahabat dan keluarga yang lama nggak kontak aku, bahkan dari orang yang belum pernah ketemu aku, dan itu sangat membantu aku bangkit Iagi," ujarnya.
