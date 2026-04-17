Suami Selingkuh, Mental Yulia Baltschun 'Master Chef Ih Indonsia' Lebih Hancur Ketimbang Saat Anaknya Meninggal

JawaPos.com - Yulia Baltschun, juara 3 Master Chef Indonesia season 4, memberikan penggambaran betapa sakitnya dia saat mengetahui suaminya, Scot Humphreys, berselingkuh dengan wanita lain.

Dia mengaku sangat hancur secara mental pada saat mengetahui hal yang sangat menyakitkan itu. Apalagi, Scot Humphreys sempat mengajak selingkuhannya untuk menginap di penginapan yang sama pada saat Yulia Baltschun dan Scot Humphreys menjalani bulan madu kedua di Kyoto, Jepang.

"Waktu anak meninggal aku sedih tapi masih bisa makan, ini nggak bisa. Mental aku lebih hancur saat suami selingkuh dibanding pada saat anak meninggal," kata Yulia Baltschun.

Membandingkan kondisinya yang hancur akibat perselingkuhan suaminya dengan anak bukan berarti Yulia Baltschun tidak sedih pada saat anak keduanya meninggal dunia.

Dia mengaku butuh waktu selama beberapa tahun untuk dapat benar-benar bangkit kembali setelah kejadian berat anaknya meninggal dunia sekitar tahun 2019 silam.

"Setelah anak ke-2 kami meninggal, aku memutuskan untuk menyembuhkan trauma itu. Lama banget prosesnya karena berkali-kali ganti psikolog dan hipnoterapis sampai akhirnya 4 tahun kemudian baru ketemu dengan seorang psikolog yang sangaat cocok dan sangat kompeten untuk membantu aku pulih," katanya.

Yulia Baltschun dan Scot Humphreys melangsungkan pernikahan pada 19 September 2015. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua anak masing-masing bernama Mauka dan Kaola.