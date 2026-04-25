Keluarga Agnes Rahajeng Tuai Sorotan Usai Menang Puteri Indonesia 2026, Kekompakan Kunci Kesuksesan

JawaPos.com - Kemenangan Agnes Rahajeng di ajang Puteri Indonesia 2026 tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, tapi juga menjadi momen haru bagi seluruh anggota keluarga.

Dukungan penuh dari keluarga disebut-sebut menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan Agnes Rahajeng meraih prestasi bergengsi di ajang kontes kecantikan tersebut.

Sorotan publik terhadap keluarga Agnes semakin menguat setelah sang kakak, Elizabeth Rahajeng, mengunggah foto kebersamaan keluarga di akun media sosialnya.

Dalam unggahan tersebut, terlihat suasana hangat penuh rasa bangga saat mereka merayakan keberhasilan Agnes Rahajeng di ajang Puteri Indonesia 2026.

"Keluarga adalah yang utama, selalu dipenuhi dengan begitu banyak rasa bangga, cinta, dan syukur, merayakan Agnes Rahajeng dan semua pencapaian yang telah ia raih hingga menjadi seperti sekarang," tulis saudari kembar Maria Rahajeng itu di akun Instagram pribadinya, elizrahajeng.

Bagi keluarga Agnes Rahajeng, kemenangan ini bukan semata soal gelar dan prestasi, tetapi juga tentang perjalanan panjang yang dilalui bersama. Mereka termasuk keluarga yang kompak dan saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah, termasuk dalam hal karier dan pendidikan.

Elizabeth Rahajeng mengenang bagaimana kekuatan keluarga menjadi fondasi utama bagi kesuksesan sang adik. Ia menekankan bahwa nilai kebersamaan dan solidaritas keluarga telah tertanam sejak lama dan terus dijaga hingga saat ini.

"Ini bukan sekadar kemenangan, melainkan momen keluarga kami yang akan kami kenang sepanjang hidup," ungkapnya.