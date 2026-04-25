Maria Rahajeng Jadi Pendukung Garis Keras Agnes Aditya Rahajeng di Ajang Puteri Indonesia 2026

Momen saat Maria Rahajeng dan Agnes Rahajeng foto bareng usai gelaran Puteri Indonesia 2026. (instagram: mariarahajeng)
JawaPos.com - Maria Rahajeng dan Agnes Aditya Rahajeng adalah kakak beradik. Keduanya sama-sama berjaya di ajang kontes kecantikan pada tahun berbeda.
Maria Rahajeng merupakan pemenang kontes kecantikan dan dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2014. Sekitar 12 tahun kemudian, giliran adiknya yaitu Agnes Aditya Rahajeng juga berhasil mengukir puncak prestasi membanggakan di ajang Puteri Indonesia 2026, yang malam puncaknya digelar tadi malam, Jumat (24/4).
Pada malam puncak gelaran grand final tadi malam, Maria Rahajeng sengaja meluangkan waktu untuk datang ke Jakarta International Convention Center guna memberikan dukungan kepada Agnes.
Berdasarkan unggahan video di akun Instagram pribadinya, Maria Rahajeng terlihat menjadi pendukung garis keras sang adik. Dia tidak sungkan berteriak untuk tujuan memberikan dukungan dan semangat kepada Agnes Aditya Rahajeng.
Ekspresi semangat dan kebahagiaan Maria Rahajeng memuncak pada saat Agnes Aditya Rahajeng dinyatakan sebagai pemenang Puteri Indonesia 2026 mengalahkan Victoria Titisari Kosasieputri, finalis asal Bali.
Maria Rahajeng menyampaikan pesan yang sangat menggugah ditujukan kepada Agnes Aditya Rahajeng di akun Instagram pribadinya. Dia meyakinkan Agnes bahwa dukungan yang paling nyata dan tulus adalah dukungan yang diberikan kakak kepada adiknya.
"Ingatlah selalu bahwa kakak-kakak perempuanmu adalah satu-satunya perempuan di dunia yang menginginkanmu menjadi lebih baik daripada mereka," tulis Mari Rahajeng.
Ada juga momen dimana Maria Rahajeng dan Agnes Rahajeng melakukan foto bersama setelah resmi dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 2026.
Agnes terlihat haru sekali melihat kakak-kakak perempuannya berdiri di garis terdepan untuk memberikan dukungan penuh kepada dirinya.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!