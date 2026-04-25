Maria Rahajeng Jadi Pendukung Garis Keras Agnes Aditya Rahajeng di Ajang Puteri Indonesia 2026

JawaPos.com - Maria Rahajeng dan Agnes Aditya Rahajeng adalah kakak beradik. Keduanya sama-sama berjaya di ajang kontes kecantikan pada tahun berbeda.

Maria Rahajeng merupakan pemenang kontes kecantikan dan dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2014. Sekitar 12 tahun kemudian, giliran adiknya yaitu Agnes Aditya Rahajeng juga berhasil mengukir puncak prestasi membanggakan di ajang Puteri Indonesia 2026, yang malam puncaknya digelar tadi malam, Jumat (24/4).

Pada malam puncak gelaran grand final tadi malam, Maria Rahajeng sengaja meluangkan waktu untuk datang ke Jakarta International Convention Center guna memberikan dukungan kepada Agnes.

Berdasarkan unggahan video di akun Instagram pribadinya, Maria Rahajeng terlihat menjadi pendukung garis keras sang adik. Dia tidak sungkan berteriak untuk tujuan memberikan dukungan dan semangat kepada Agnes Aditya Rahajeng.

Ekspresi semangat dan kebahagiaan Maria Rahajeng memuncak pada saat Agnes Aditya Rahajeng dinyatakan sebagai pemenang Puteri Indonesia 2026 mengalahkan Victoria Titisari Kosasieputri, finalis asal Bali.

Maria Rahajeng menyampaikan pesan yang sangat menggugah ditujukan kepada Agnes Aditya Rahajeng di akun Instagram pribadinya. Dia meyakinkan Agnes bahwa dukungan yang paling nyata dan tulus adalah dukungan yang diberikan kakak kepada adiknya.

"Ingatlah selalu bahwa kakak-kakak perempuanmu adalah satu-satunya perempuan di dunia yang menginginkanmu menjadi lebih baik daripada mereka," tulis Mari Rahajeng.

Ada juga momen dimana Maria Rahajeng dan Agnes Rahajeng melakukan foto bersama setelah resmi dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 2026.