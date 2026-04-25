Maria Rahajeng dan Agnes Aditya Rahajeng Sama-sama Berjaya di Kontes Kecantikan, Fitri Carlina Terharu

JawaPos.com – Maria Rahajeng dan Agnes Aditya Rahajeng menjadi sorotan publik karena sama-sama menorehkan prestasi gemilang di ajang kontes kecantikan nasional. Kakak beradik ini berhasil menunjukkan bahwa dukungan keluarga dapat menjadi kunci kesuksesan di panggung bergengsi.

Maria Rahajeng diketahui pernah meraih gelar Miss Indonesia pada tahun 2014 silam. Lebih dari satu dekade kemudian, sang adik, Agnes Aditya Rahajeng, mengikuti jejak gemilang tersebut, dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 2026, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan bagi keluarga dan penggemar mereka.

Keberhasilan dua bersaudara ini pun menuai perhatian publik, termasuk dari kalangan selebritas Tanah Air. Penyanyi Fitri Carlina mengaku terharu melihat prestasi dan kekompakan Maria dan Agnes yang saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah mereka.

"Terharu. Kakak adik luar biasa," tulis Fitri Carlina pada kolom komentar unggahan terbaru akun Instagram Maria Rahajeng.

Hal senada juga diungkapkan oleh artis Raline Shah. Ia mengaku kagum dengan hubungan harmonis antara Maria Rahajeng dan Agnes Aditya Rahajeng yang dinilai menunjukkan contoh nyata dukungan keluarga tanpa syarat.

"Selamat untuk kalian berdua! Aku takjub dengan tingkat dukungan keluarga tanpa syarat di setiap kesempatan! Sangat menginspirasi," ujar Raline Shah.

Tak hanya dari kalangan artis, para penggemar juga ramai menyampaikan rasa bangga dan perasaan haru mereka. Banyak yang terpukau dengan soliditas keluarga Rahajeng, terutama dukungan yang diberikan Maria kepada Agnes pada malam puncak Puteri Indonesia 2026.

"Tuhan jauhkan keluarga ini dari orang-orang jahat. Mereka begitu hangat dan saling menjaga satu sama lain, aku saksi bagaimana keluarga ini begitu men-support Agnes dengan sangat positif dan penuh cinta," komentar salah satu netizen.