Profil Agnes Aditya Rahajeng, Pemenang Puteri Indonesia 2026

Agnes Aditya Rahajeng, pemenang Puteri Indonesia 2026. (Instagram: agnesrahajeng)
JawaPos.com - Agnes Aditya Rahajeng, finalis asal Banten, berhasil mencetak prestasi gemilang di ajang Puteri Indonesia 2026 yang malam puncaknya digelar tadi malam, Jumat (24/4), di Jakarta.
Dia kini resmi menggantikan Firsta Yufi Amarta Putri yang sebelumnya memegang gelar Puteri Indonesia 2025.
Keberhasilan Agnes Aditya Rahajeng sebagai juara Puteri Indonesia 2026 tidak hanya membuatnya mendapatkan beasiswa pendidikan, tapi juga mewakili Indonesia di ajang kontes kecantikan internasional.
Agnes lahir di Amerika Serikat pada 13 Januari 2000. Dia sempat kuliah jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Pelita Harapan dan berhasil lulus.
Ia memiliki tinggi badan sekitar 172 centimeter dan berat badan Agnes Aditya Rahajeng sekitar 56 kilogram.
Agnes adalah adik dari Maria Rahajeng, Miss Indonesia 2014. Perempuan berusia 25 tahun itu selama ini aktif sebagai konten kreator, model, dan influencer fashion.
Dia memiliki jumlah followers di media sosial cukup banyak. Akun Instagram pribadinya, agnesrahajeng, saat ini memiliki jumlah followers mencapai 109 ribu.
Agnes Aditya Rahajeng memanfaatkan platform media sosial untuk memberikan manfaat bagi publik. Dia pun membuat konten yang mengangkat isu sosial, kesejahteraan, dan membangun kesadaran publik.
Nama Agnes Aditya Rahajeng semakin dikenal publik secara luas setelah terlibat di ajang Puteri Indonesia 2026. Sosoknya berhasil mencuri perhatian berkat advokasi fashion berkelanjutan yang menjadi gebrakannya.
