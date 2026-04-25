Puteri Indonesia 2026 Agnes Aditya Rahajeng Ingin Menginspirasi lewat Kreasi

JawaPos.com-Agnes Aditya Rahajeng dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 2026 pada acara puncak kontes kecantikan Puteri Indonesia 2026, yang dilaksanakan pada Jumat (24/4) malam sampai Sabtu dini hari di Jakarta International Convention Center.

Setelah melalui rangkaian penilaian dan sesi tanya jawab, finalis dari Banten itu ditetapkan sebagai pemenang dan menerima mahkota Puteri Indonesia dari Firsta Yufi Amarta Putri, Puteri Indonesia 2025.

Dalam kontes kecantikan itu, Agnes mengalahkan 45 finalis dari 34 provinsi di Indonesia yang meliputi dokter, pemengaruh, model, karyawati, pengusaha, profesional, pegiat sosial dan lingkungan, dan mahasiswi.

Sebagai Puteri Indonesia 2026, Agnes antara lain akan menjalankan tugas mempromosikan budaya dan pariwisata serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dalam video profilnya, perempuan yang lahir di Amerika Serikat pada 13 Januari 2000 itu memperkenalkan diri sebagai sarjana ilmu komunikasi dan kreator konten.

Perempuan yang mengaku tumbuh di Bali dan dalam sepuluh tahun terakhir tinggal di Banten itu merupakan salah satu pendiri Rahajeng Studio. Sebagai salah satu pendiri studio, dia ikut memproduksi, menulis, mengarahkan, dan membintangi konten-konten untuk studionya.

Agnes bersaudara dengan Maria dan Elizabeth Rahajeng, pemengaruh fesyen dan kecantikan. Maria Rahajeng merupakan pemenang utama daalam ajang pemilihan Miss Indonesia 2014.

Bersama saudaranya, Agnes menjalankan Rahajeng Closet, inisiatif yang ditujukan untuk memperpanjang usia produk fesyen. Inisiatif itu mencakup pemanfaatan barang-barang bekas untuk mendukung upaya pendidikan anak serta pelindungan perempuan.