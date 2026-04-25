Kalahkan Finalis dari Bali, Agnes Aditya Rahajeng Jadi Pemenang Puteri Indonesia 2026

JawaPos.com - Agnes Aditya Rahajeng, finalis dari Banten, resmi diumumkan sebagai pemenang Puteri Indonesia 2026 yang malam puncaknya digelar tadi malam, Jumat (24/4), hingga Sabtu dini hari di Jakarta International Convention Center (JICC). Kemenangan ini membuat mata Agnes Aditya Rahajeng berbinar disertai senyuman yang terus merekah. Mahkota kemenangan pun disematkan di kepalanya, dibantu oleh Firsta Yufi Amarta Putri selaku Puteri Indonesia 2025, tidak lama setelah namanya diumumkan sebagai pemenang. Terpilihnya Agnes Aditya Rahajeng sebagai Puteri Indonesia 2026 otomatis menjadikannya sebagai perwakilan Indonesia untuk berlaga di ajang Miss Supranational 2026. Kemenangan ini tentu saja tidak didapat dengan mudah. Agnes Aditya Rahajeng melalui proses yang panjang menyisihkan puluhan finalis lainnya.





Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa Agnes Aditya Rahajeng merupakan sosok yang memiliki kecerdasan, kepribadian yang baik dan menarik, serta kepedulian sosial yang sangat menonjol.



Kecerdasan Agnes Aditya Rahajeng terlihat saat dia memberikan jawaban dengan baik dan berhasil memukau dewan juri pada babak empat besar.



Pertanyaan yang disodorkan kepada Agnes adalah soal langkah yang akan dilakukan seandainya Agnes dihadapkan pada situasi antara berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan karena beasiswanya diterima atau menunggu ibunda yang baru menerima hasil tes kesehatan yang tidak baik.



Aditya Rahajeng memberikan jawaban dengan sangat menarik. Tanpa ragu, dia memilih untuk membersamai ibunda disaat situasi dilematis tersebut.



"I will choose my mother because i think the opportunity will always come but life is happen once, and i think nothing, everything is meant for us will never escape us, dreams, careers, scholarship, but time with our parents is precious," ujar Agnea.



"My mother standing in the audience right now, and she want me prioritize myself and pursue my dream scholarship, pursue my dream career, and pursue my dreams. But i know that her sacrifices has got me here on stage tonight. And that's why i choose my mother," imbuhnya.



Pada putaran babak dua besar, Agnes Aditya Rahajeng berhadapan dengan dengan Victoria Titisari Kosasieputri, finalis dari Bali. Setelah berdiri berhadapan cukup lama, akhirnya diumumkan Agnes sebagai pemenang Puteri Indonesia 2026.



Victoria menyandang gelar Puteri Indonesia Lingkungan 2026. Puteri Indonesia Pariwisata diraih oleh wakil DKI Jakarta 3 Karina Moudy Widodo.



Adapun gelar Puteri Indonesia Pendidikan diraih wakil DKI Jakarta 2 Gisela Bellezia Alma Tessalonica.



Menariknya, keempat pemenang Puteri Indonesia 2026 tersebut mendapatkan beasiswa S2 dan S3 dari Universitas Indonesia.