Komentar Denada Usai Wajah Ressa Dinilai Netizen Mirip dengan Teuku Ryan

JawaPos.com - Penyanyi Denada akhirnya buka suara terkait spekulasi yang sempat beredar di publik tentang sosok ayah biologis putranya, Ressa Rizky Rosano, yang diyakini netizen adalah Teuku Ryan.

Denada secara tegas membantah isu yang berkembang di media sosial, yang menyebut nama Teuku Ryan sebagai ayah kandung dari Ressa.

Netizen semakin yakin dan percaya Teuku Ryan sebagai ayah biologis dari Ressa setelah anak pertama Denada itu menyampaikan ke publik bahwa ayahnya adalah orang Aceh.

Netizen langsung membandingkan wajah Teuku Ryan dengan Ressa. Sejumlah dari mereka meyakini adanya kesamaan wajah diantara mereka.

Menanggapi hal tersebut, Denada menyampaikan klarifikasi bahwa ayah biologis Ressa bukan Teuku Ryan. Namun sayangnya, Denada enggan memberikan clue tentang sosok lelaki ayah biologis Ressa.

"Pokoknya orang Indonesia. Aku minta maaf karena banyak sekali spekulasi nama yang muncul soal ini. Bukan Teuku Ryan," ujar Denada.

Dia menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah pihak yang namanya ikut terseret ke dalam permasalahan dirinya. Denada menegaskan ayah biologis Ressa bukanlah figur publik yang sempat disebut-sebut oleh netizen.

"Kemarin juga ada Iwa K dan Adjie Pangestu. Banyak nama ya, minta maaf sekali. Mohon maaf, sampai keluarga bapak Amien Rais dan beberapa nama (ikut terseret). Yang jelas bukan itu," lanjutnya.