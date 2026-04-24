Syifa Hadju Menangis di Acara Pengajian dan Siraman

JawaPos.com - Pernikahan Syifa Hadju dengan kekasihnya, El Rumi, sudah di depan mata. Pernikahan mereka akan digelar pada Minggu (26/4) akhir pekan ini.

Bagian dari rangkaian pernikahannya, bintang sinetron Mermaid in Love itu menggelar acara pengajian dan siraman yang berlangsung di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, pada hari ini, Jumat (24/4).

Salah satu bagian dari rangkaian acaranya, ada ritual tolak bala yang disimbolkan dengan melepas satu ekor ayam. Selain itu, ada juga momen saat Syifa Hadju minta maaf dan memohon doa restu kepada orang tua untuk dirinya menikah bersama El Rumi.

Prosesi pengajian dan siraman mengusung konsep Jawa. Syifa Hadju tampak mengenakan kebaya modern bernuansa biru muda di acara tersebut. Pakaian yang dikenakan Syifa terlihat elegan dan tidak berlebihan.

Syifa Hadju mempercantik penampilannya itu dengan menggunakan makeup flawless menonjolkan kecantikannya yang alami. Dia memercayakan riasan wajahnya kepada make up artist Marlene Hariman.

Acara pengajian dan siraman Syifa Hadju dihadiri keluarga dan beberapa sahabat dekat. Salah satu yang hadir dalam acara itu adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault selaku bagian dari keluarga.

"Suasananya tadi cukup emosional ya pas acara sungkeman. Sangat haru saat Syifa minta maaf sama ibunya, dia menangis. Saya sebagai om juga ikut terharu," ujar Adhyaksa.