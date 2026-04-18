Syifa Hadju Unggah Foto Bersama Ibunya Jelang Pernikahan dengan El Rumi

JawaPos.com - Hari H pernikahan Syifa Hadju bersama kekasihnya, El Rumi, kini tinggal menghitung hari. Sejumlah persiapan pernikahan kabarnya hampir 100 persen rampung dan tinggal menunggu hari H.

Jelang menikah, Syifa Hadju mengunggah foto kebersamaan dengan ibunya di akun Instagram pribadinya. Artis yang dikenal publik luas berkat sinetron Mermaid in Love itu mengucapkan terima kasih kepada sang ibunda karena sudah mendidik sekaligus membesarkannya dengan sangat baik.

"Terima kasih telah menghabiskan separuh hidupmu untuk mencintaiku dan membesarkanku menjadi diriku yang sekarang," tulis Syifa Hadju dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, syifahadju.

Mantan kekasih Rizky Nazar mengaku belajar tentang kekuatan dari ibunya. Syifa Hadju juga kerap diingatkan oleh ibunda untuk menjadi pribadi yang ikhlas dan selalu memercayai rencana Allah yang terbaik meski menghadapi situasi sangat sulit sekalipun.

"Ini adalah ulang tahun terakhir yang kita rayakan sebelum aku menikah, insya Allah. Sebentar lagi keluarga kita akan bertambah dan menyambut anggota baru," ujar Syif Hadju.

"Segala yang kumiliki hari ini, segala yang kucapai hari ini, adalah karena semua doa yang telah kau panjatkan untukku selama bertahun-tahun," imbuh Syifa Hajdu.

"Dan meskipun sebentar lagi aku akan menjadi istri seseorang, ketahuilah bahwa aku akan selalu menjadi putri kecilmu. Selamat ulang tahun, Ibu! Aku sangat mencintaimu. Selamanya."

Sejumlah persiapan pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju telah dilakukan dari jauh-jauh hari. Salah satu yang sudah selesai diurus adalah administrasi pernikahan. Mereka telah meminta rekomendasi nikah ke kantor urusan agama (KUA) tempat tinggalnya.