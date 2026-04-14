Kondisi Syifa Hadju Jelang Hari H Pernikahan dengan El Rumi

JawaPos.com - Hari H pernikahan merupakan hari yang sangat spesial bagi banyak pasangan, tak terkecuali bagi pasangan di kalangan selebriti. Hal itu juga dirasakan El Rumi dan aktris Syifa Hadju.

Elina Joerg selaku sahabat Syifa Hadju memberikan gambaran tentang kondisi sang aktris menjelang hari H pernikahannya dengan El Rumi. Elina menyebut, Syifa Hadju tampak santai tidak terlihat panik atau merasa ketakutan.

"Dia santai sih. Nggak ada yang khawatir yang gimana-gimana, mungkin lebih excited saja. Karena ini baru pertama kalinya nikah dan ngurusin semuanya," ujar Elina Joerg saat ditemui di bilangan Jakarta Pusat.

Menurut Elina Joerg, Syifa Hadju tidak menunjukkan tanda-tanda kegugupan berlebih meski akan segera memasuki fase baru dalam hidupnya menikah dan menjadi sebagai seorang istri. Justru, bintang film dan artis sinetron itu terlihat menikmati setiap momen serangkaian proses persiapan pernikahan.

Elina Joerg mengakui Syifa Hadju mempersiapkan segalanya dengan matang dan dia terlibat secara langsung untuk serangkaian persiapan pernikahan.

"Syifa lumayan fashionable ya. Dia suka mix and match gitu. Dia siap 100 persen untuk pernikahan ini," kata Elina Joerg.

Sebagai sahabat, Joerg mengaku ikut merasakan kebahagiaan melihat Syifa Hadju akhirnya menemukan pasangan hidup yang memang dicintainya.

Ia pun tidak bisa menyembunyikan rasa haru sekaligus bangga melihat perjalanan cinta Syifa dan El Rumi yang akan segera berakhir di pelaminan.