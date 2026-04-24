Menarik! Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun Bertengkar dalam Teaser Drama My Royal Nemesis

Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Telah merilis teaser baru, drama Korea milik SBS mendatang ‘My Royal Nemesis’ akan menjadi tontonan menarik di waktu luang
Dilansir dari Soompi, Jum’at (24/4), drama ini akan diperankan Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun yang pastinya membuat penasaran
Drama bergenre komedi romantis ini dibintangi Lim Ji Yeon sebagai Shin Seo Ri, seorang aktris yang sedang berjuang dan tiba-tiba dirasuki oleh roh penjahat terkenal dari era Joseon.
Dikenal sebagai monster ciptaan kapitalisme, Heo Nam Jun berperan sebagai Cha Se Gye, pewaris chaebol kejam
Teaser yang baru dirilis dimulai dengan adegan mendebarkan ketika Se Gye menarik Seo Ri, yang berdiri di tengah jalan, ke dalam pelukannya.
Dia menariknya keluar dari jalan dan mulai memarahinya, menuduhnya bertindak sembrono, yang dimana ini membuat makin menarik.
Karena salah mengira Se Gye sebagai orang bejat, Seo Ri menamparnya dan berteriak, “Dasar bajingan, beraninya kau bicara kotor dengan mulut kotor itu!”
Ia meninggikan suaranya saat menegur perilakunya yang tidak sopan, kemudian pertengkaran itu dengan cepat memanas, dengan kedua belah pihak saling melontarkan hinaan kasar.
Membuktikan reputasinya sebagai “monster ciptaan kapitalisme,” Se Gye membuka dompetnya dan bertanya, “Berapa banyak yang kau inginkan?” mengira Seo Ri adalah penipu.
Upayanya untuk menyelesaikan situasi dengan uang hanya semakin membuat Seo Ri marah. Ia mengambil daun palem dari truk pengantar bunga yang lewat dan mulai mencambuknya.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya