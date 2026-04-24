Menarik! Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun Bertengkar dalam Teaser Drama My Royal Nemesis

JawaPos.com – Telah merilis teaser baru, drama Korea milik SBS mendatang ‘My Royal Nemesis’ akan menjadi tontonan menarik di waktu luang

Dilansir dari Soompi, Jum’at (24/4), drama ini akan diperankan Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun yang pastinya membuat penasaran

Drama bergenre komedi romantis ini dibintangi Lim Ji Yeon sebagai Shin Seo Ri, seorang aktris yang sedang berjuang dan tiba-tiba dirasuki oleh roh penjahat terkenal dari era Joseon.

Dikenal sebagai monster ciptaan kapitalisme, Heo Nam Jun berperan sebagai Cha Se Gye, pewaris chaebol kejam

Teaser yang baru dirilis dimulai dengan adegan mendebarkan ketika Se Gye menarik Seo Ri, yang berdiri di tengah jalan, ke dalam pelukannya.

Dia menariknya keluar dari jalan dan mulai memarahinya, menuduhnya bertindak sembrono, yang dimana ini membuat makin menarik.

Karena salah mengira Se Gye sebagai orang bejat, Seo Ri menamparnya dan berteriak, “Dasar bajingan, beraninya kau bicara kotor dengan mulut kotor itu!”

Ia meninggikan suaranya saat menegur perilakunya yang tidak sopan, kemudian pertengkaran itu dengan cepat memanas, dengan kedua belah pihak saling melontarkan hinaan kasar.

Membuktikan reputasinya sebagai “monster ciptaan kapitalisme,” Se Gye membuka dompetnya dan bertanya, “Berapa banyak yang kau inginkan?” mengira Seo Ri adalah penipu.