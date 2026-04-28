Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Selasa, 28 April 2026 | 17.25 WIB

Bagikan Foto Baru, Lim Ji Yeon Nampak Gigih dalam Drama My Royal Nemesis

Lim Ji Yeon. (soompi) - Image

Lim Ji Yeon. (soompi)

JawaPos.com - Penggemar kini semakin menantikan akting dari Lim Ji Yeon di drama Korea baru yang berjudul My Royal Nemesis.

Dikutip dari Soompi, Selasa (28/4), drama Korea My Royal Nemesis, telah merilis foto-foto terbaru menjelang penayangan perdananya, drama ini menghadirkan Lim Ji Yeon sebagai Shin Seo Ri

Ia merupakan seorang aktris yang sedang berjuang dan tiba-tiba dirasuki oleh roh seorang penjahat terkenal dari era Joseon.

Kemudian Heo Nam Jun berperan sebagai Cha Se Gye, seorang pewaris chaebol yang kejam yang dikenal sebagai monster ciptaan kapitalisme.

Dalam foto baru menampilkan adegan melawan penjahat yang dilakukan Shin Seo Ri, serunya ia menggunakan pemukul cucian untuk menyerang penyerang tanpa ragu-ragu.

Dalam drama seru ini, ia terlihat menunjukkan kepribadian uniknya yaitu penjahat Joseon yang tanpa kompromi.

Sebelumnya, sutradara Han Tae Seop mengomentari karakter Lim Ji Yeon, dengan menyatakan, “Harap perhatikan berbagai momen, baik besar maupun kecil.”

“Nantinya Shin Seo Ri, seorang wanita abad ke-18, menyampaikan komentar tajam kepada orang-orang modern,” tambahnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore