Tunjukkan Chemistry, Lim Ji Yeon, Heo Nam Jun, Hadir di Pembacaan Naskah Drama My Royal Nemesis

Lim Ji Yeon, Heo Nam Jun (soompi)
JawaPos.com - Lim Ji Yeon, Heo Nam Jun siap menunjukkan chemistry nya di drama Korea My Royal Nemesis atau Wicked World, dimana mereka baru saja menggelar pembacaan naskah
Dikutip dari Soompi, Senin (6/4), drama tersebut membagikan foto-foto para pemeran dari pembacaan naskah drama, yang menuai antusias
Dalam momen itu dihadiri sutradara Han Tae Seob dan penulis skenario Kang Hyun Ju, aktor Lim Ji Yeon, Heo Nam Jun, Jang Seung Jo, Kim Min Seok, Lee Se Hee, Chae Seo An
Tayang perdana pada bulan Mei, drama bergenre komedi romantis ini menyoroti tentang aktris yang tidak terkenal, Shin Seo Ri (Lim Ji Yeon)
Ternyata ia dirasuki oleh roh seorang penjahat terkenal dari era Joseon, dan Cha Se Gye (Heo Nam Jun), seorang chaebol kejam yang dikenal sebagai monster kapitalisme.
Nantinya Lim Ji Yeon memerankan aktris Shin Seo Ri yang belum terkenal dan dirasuki oleh penjahat era Joseon, Kang Dan Shim.
Tak perlu diragukan, ia dengan sempurna menggambarkan sifat tajam Kang Dan Shim saat ia mencoba bertahan hidup di abad ke-21.
Heo Nam Jun akan memerankan Cha Se Gye, pewaris Grup Chail, dimana ia menunjukkan sisi yang tak terduga, mudah dikendalikan oleh Shin Seo Ri.
