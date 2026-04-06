Aulia Ramadhani
06 April 2026, 19.07 WIB

Tunjukkan Chemistry, Lim Ji Yeon, Heo Nam Jun, Hadir di Pembacaan Naskah Drama My Royal Nemesis

Lim Ji Yeon, Heo Nam Jun (soompi)

JawaPos.com - Lim Ji Yeon, Heo Nam Jun siap menunjukkan chemistry nya di drama Korea My Royal Nemesis atau Wicked World, dimana mereka baru saja menggelar pembacaan naskah

Dikutip dari Soompi, Senin (6/4), drama tersebut membagikan foto-foto para pemeran dari pembacaan naskah drama, yang menuai antusias

Dalam momen itu dihadiri sutradara Han Tae Seob dan penulis skenario Kang Hyun Ju, aktor Lim Ji Yeon, Heo Nam Jun, Jang Seung Jo, Kim Min Seok, Lee Se Hee, Chae Seo An

Tayang perdana pada bulan Mei, drama bergenre komedi romantis ini menyoroti tentang aktris yang tidak terkenal, Shin Seo Ri (Lim Ji Yeon)

Ternyata ia dirasuki oleh roh seorang penjahat terkenal dari era Joseon, dan Cha Se Gye (Heo Nam Jun), seorang chaebol kejam yang dikenal sebagai monster kapitalisme.

Nantinya Lim Ji Yeon memerankan aktris Shin Seo Ri yang belum terkenal dan dirasuki oleh penjahat era Joseon, Kang Dan Shim.

Tak perlu diragukan, ia dengan sempurna menggambarkan sifat tajam Kang Dan Shim saat ia mencoba bertahan hidup di abad ke-21.

Heo Nam Jun akan memerankan Cha Se Gye, pewaris Grup Chail, dimana ia menunjukkan sisi yang tak terduga, mudah dikendalikan oleh Shin Seo Ri.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun Dipastikan Jadi Pemeran Utama Drama Terbaru SBS Brave New World - Image
Music & Movie

Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun Dipastikan Jadi Pemeran Utama Drama Terbaru SBS Brave New World

22 Oktober 2025, 05.27 WIB

Pengakuan Cintanya di Drama Nice to Not Meet You Bikin Heboh, Intip Kisah Lee Jung Jae dan Lim Ji Yeon Selanjutnya - Image
Music & Movie

Pengakuan Cintanya di Drama Nice to Not Meet You Bikin Heboh, Intip Kisah Lee Jung Jae dan Lim Ji Yeon Selanjutnya

30 Desember 2025, 04.39 WIB

Tunjukkan Chemistry, Intip Kisah Lim Ji Yeon dan Lee Jung Jae dalam Drama Nice To Not Meet You - Image
Music & Movie

Tunjukkan Chemistry, Intip Kisah Lim Ji Yeon dan Lee Jung Jae dalam Drama Nice To Not Meet You

16 Oktober 2025, 15.04 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

