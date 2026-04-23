CEO Cha Ga Won Menolak Klaim The Boyz dalam Sengketa Kontrak

JawaPos.com - The Boyz telah mengajukan perintah pengadilan untuk menangguhkan keabsahan kontrak eksklusif mereka terhadap agensi, One Hundred Label. The Boyz juga telah mengajukan tuduhan penggelapan terhadap CEO Cha Ga Won, One Hundred Label tersebut menanggapi dengan membantah klaim sembilan anggota jika mereka belum menerima pembayaran.

Hyun Dong Yeop selaku perwakilan hukum CEO One Hundred Label yaitu Cha Ga Won, mengeluarkan pernyataan pers resmi pada 22 April.

Dalam pernyataan tersebut, One Hundred Label selaku agensi The Boyz, dengan ini menyatakan posisi resminya terkait dengan gugatan yang baru-baru ini diajukan oleh sembilan anggota untuk menangguhkan kontrak eksklusif mereka, serta tuduhan penggelapan yang diajukan terhadap CEO perusahaan.

Seperti yang dikutip Allkpop, agensi menekankan bahwa klaim para artis tersebut secara signifikan menyimpang, dari fakta dan mengeluarkan klarifikasi berikut.

1. Penyelesaian pembayaran kontrak sebesar 1,5 miliar won (sekitar Rp17,4 miliar) per anggota, yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan total 16,5 miliar won (sekitar Rp192 miliar).

Perusahaan tersebut telah membayar total 16,5 miliar won (sekitar Rp192 miliar), sebagai biaya kontrak eksklusif kepada sebelas anggota The Boyz, yang setara dengan 1,5 miliar won (sekitar Rp17,4 miliar) per anggota.

- Ini adalah jumlah yang hampir tidak akan ditemui oleh seorang individu biasa sepanjang hidup mereka, dan merupakan beban keuangan yang signifikan bagi perusahaan.

- Keputusan ini dibuat untuk memastikan, para seniman dapat fokus sepenuhnya pada aktivitas mereka dalam lingkungan yang stabil, tanpa terpengaruh oleh godaan finansial.

- Secara khusus, total jumlah yang dibayarkan kepada sembilan anggota yang terlibat dalam gugatan saat ini mencapai 135 miliar won (sekitar Rp1,5 triliun).

2. 'Level yang melampaui standar industri'… perawatan lebih dari 10 kali lipat dibandingkan artis pada umumnya

Pembayaran kontrak jauh melebihi standar industri, jika mempertimbangkan karir dan pengakuan yang dimiliki para artis tersebut.

- Jika tujuannya hanya untuk mengamankan kontrak, 100 juta won (sekitar Rp1,1 miliar) hingga 300 juta won (sekitar Rp3,4 miliar) akan sesuai, tetapi perusahaan menetapkan jumlah lebih dari 10 kali lipat lebih tinggi.

- Para pelaku industri bahkan menggambarkannya sebagai 'harga gila yang menjamin kerugian melebihi 700 juta won (sekitar Rp8,1 miliar).'

- Meskipun para artis tersebut mengklaim secara palsu, bahwa mereka telah menerima tawaran sebesar 2 miliar won (sekitar Rp23,3 miliar) dari agensi lain, perusahaan tersebut menerima pernyataan mereka dengan itikad baik dan menawarkan, persyaratan kontrak tertinggi yang mungkin untuk melindungi karir mereka.

3. Kontradiksi dalam klaim penyelesaian yang belum dibayar: anggota sebenarnya mampu mengembalikan dana tersebut

Jumlah penyelesaian yang diduga belum dibayarkan yang diklaim oleh para anggota, hanyalah sebagian kecil dibandingkan dengan 13,5 miliar won (sekitar Rp151 miliar) yang telah diberikan perusahaan.

- Biaya kontrak yang dibayarkan adalah pembayaran di muka yang akan dipotong dari penghasilan di masa mendatang.

- Jika kontrak diakhiri seperti yang diklaim oleh para artis, sisa uang muka harus dikembalikan kepada perusahaan.

- Bahkan setelah memperhitungkan jumlah penyelesaian yang disengketakan, para anggota pada dasarnya telah menerima sekitar 11,8 miliar won (sekitar Rp137 miliar) sebagai keuntungan di muka.

- Mengabaikan konteks ini dan hanya berfokus pada klaim penyelesaian sebagian, merupakan distorsi yang jelas terhadap persepsi publik.

- Oleh karena itu, klaim seperti 'kami belum menerima apapun' atau 'penyelesaian belum dilakukan,' termasuk unggahan di media sosial dan pernyataan hukum, jelas merupakan penyimpangan dari fakta.

4. Alasan penangguhan pembayaran penyelesaian: tindakan perlindungan terhadap strategi media yang jahat.

Alasan perusahaan belum mencairkan pembayaran penyelesaian, meskipun telah mengamankan dana adalah karena kekhawatiran bahwa, karena apa yang dianggap sebagai taktik media yang jahat oleh perwakilan hukum para artis, perusahaan mungkin tidak dapat memulihkan biaya kontrak di muka yang besar yang telah dibayarkan.

- Perusahaan secara konsisten telah memenuhi kewajibannya dengan itikad baik untuk menjaga kepercayaan dengan para artis, tetapi mengklaim bahwa perwakilan hukum telah memutarbalikkan fakta dan bahkan mengajukan tuduhan penggelapan dana palsu terhadap CEO, yang telah sangat mengganggu operasi keuangan yang sah.

- Pada tanggal 16 Maret 2026, perwakilan hukum para artis menyatakan, bahwa jika tidak ada klaim pengembalian dana terkait biaya kontrak di muka, mereka akan menyetujui pengakhiran kontrak secara damai dan mengizinkan The Boyz untuk melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa, serta menyatakan kesediaan untuk mengesampingkan jumlah penyelesaian yang belum dibayarkan sebelumnya berdasarkan premis tersebut.

- Jika para artis mengakui telah menerima uang muka kontrak sambil tetap mematuhi kontrak, perusahaan menyatakan siap untuk segera membayar jumlah penyelesaian yang telah disepakati.

One Hundred Label menyatakan penyesalan mendalam atas apa yang digambarkan sebagai perilaku para anggota, yang menyerang perusahaan tersebut sambil mengklaim bahwa mereka belum menerima penyelesaian apapun.

Meski para anggota telah menerima puluhan miliar won dalam bentuk pembayaran di muka, dan pembayaran penyelesaian tambahan untuk kuartal pertama serta kedua tahun 2025.

Perusahaan tersebut menambahkan, bahwa mereka akan mengungkapkan semua kebenaran secara jelas di pengadilan, dengan prinsip melindungi reputasi mereka dan para artis, dan berjanji untuk berjuang sampai akhir.