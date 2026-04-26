Kabar Terbaru, Eric THE BOYZ Cedera Lutut Saat Konser

JawaPos.com – Eric anggota boyrgup Korea THE BOYZ dikabarkan alami cedera lutut saat malam pertama konser INTER-ZECTION grup tersebut di Seoul.

Dilansir dari Soompi, Minggu (26/4), perusahaan produksi The Bright World merilis pernyataan yang diunggah ulang oleh Eric di akun X pribadinya (sebelumnya Twitter).

Mereka menjelaskan bahwa Eric mengalami cedera lutut selama konser THE BOYZ malam sebelumnya.

Dari kejadian, ia menjalani pemindaian MRI, serta didiagnosis mengalami kerusakan tulang rawan lutut dan robekan sebagian ligamen anterior cruciate (ACL).

Akibatnya, Eric akan tampil sambil duduk untuk beberapa lagu selama pertunjukan malam ini, yang menimbulkan kekhawatiran

“Halo, ini The Bright World, perusahaan produksi untuk THE BOYZ CONCERT <INTER-ZECTION>,” tulisnya

“Telah terjadi insiden saat konse di mana Eric mengalami cedera lutut, ia menjalani pemindaian MRI dan menerima perawatan darurat,” tambahnya

Lebih lanjut mereka mengungkap, “Lalu hari ini, ia kembali ke rumah sakit untuk interpretasi detail hasil MRI-nya.”