Meuthia Nabila
Sabtu, 25 April 2026 | 06.02 WIB

Pengadilan Mengabulkan Perintah Penangguhan Kontrak 9 Anggota The Boyz

Sembilan anggota The Boyz resmi berpisah dengan One Hundred./ One Hundred

JawaPos.com - Pengadilan telah mengeluarkan perintah penangguhan kontrak eksklusif sembilan anggota The Boyz dengan agensi mereka, One Hundred.

Sejak bulan Februari, sembilan anggota The Boyz yaitu Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, Q, Sunwoo, dan Eric (kecuali New), telah memberitahukan agensi tentang niat mereka untuk mengakhiri kontrak.

Selain itu, sembilan anggota The Boyz juga mengajukan permohonan perintah pengadilan untuk menangguhkan keabsahan kontrak tersebut.

Pada tanggal 23 April, perwakilan hukum anggota The Boyz yaitu pengacara Kim Mun Hui dari Yulchon LLC, mengkonfirmasi bahwa pengadilan telah mengabulkan perintah tersebut.

Dengan terkabulnya perintah tersebut, secara efektif mengakui bahwa kontrak eksklusif para anggota dengan One Hundred telah diakhiri secara sah.

Berikut adalah pernyataan resmi dari perwakilan hukum The Boyz seperti yang diberitakan Soompi.

"Halo. Saya pengacara Kim Mun Hui dari Yulchon LLC.

Atas nama para anggota The Boyz, Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, Q, Sunwoo, dan Eric (selanjutnya disebut sebagai 'artis'), kami ingin menyampaikan pernyataan resmi terkait keputusan pengadilan yang mengabulkan, perintah penangguhan berlakunya kontrak eksklusif mereka.

Hari ini, pengadilan memutuskan mengabulkan permintaan para artis untuk mendapatkan perintah penghentian sementara, sehingga menegaskan bahwa kontrak eksklusif mereka dengan One Hundred Label Co., Ltd. (selanjutnya disebut 'agensi') telah diakhiri secara sah dan sudah tidak berlaku.

Pengadilan memutuskan, bahwa agensi tersebut telah melanggar kewajibannya untuk membayar pendapatan penyelesaian, gagal memberikan data penyelesaian yang diperlukan untuk memverifikasi keakuratan pembayaran tersebut, dan tidak memenuhi kewajiban kontraktual utama seperti dukungan manajemen dan perlindungan artis. 

Artikel Terkait
CEO Cha Ga Won Menolak Klaim The Boyz dalam Sengketa Kontrak - Image
Entertainment

CEO Cha Ga Won Menolak Klaim The Boyz dalam Sengketa Kontrak

Kamis, 23 April 2026 | 19.51 WIB

Anggota The Boyz Membantah Klaim Pembayaran dari One Hundred - Image
Entertainment

Anggota The Boyz Membantah Klaim Pembayaran dari One Hundred

Kamis, 23 April 2026 | 00.59 WIB

THE BOYZ Umumkan Pengakhiran Kontrak, Agensi Menolak Klaim - Image
Music & Movie

THE BOYZ Umumkan Pengakhiran Kontrak, Agensi Menolak Klaim

Jumat, 20 Maret 2026 | 18.11 WIB

Terpopuler

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana - Image
1

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

4

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

7

Resmi Pindah ke Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta

8

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih

9

18 Rekomendasi Sarapan Pagi di Bandung Paling Sedap, Sederet Kuliner Mantap yang Wajid Disantap

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

