Anggota The Boyz Membantah Klaim Pembayaran dari One Hundred

JawaPos.com - Perwakilan hukum dari sembilan anggota The Boyz telah merilis pernyataan resmi, mengenai perseteruan hukum yang sedang berlangsung antara para anggota dengan agensi mereka saat ini, One Hundred. Menyusul tuntutan pemutusan kontrak anggota The Boyz kecuali New dari One Hundred, pada tanggal 21 April dilaporkan bahwa Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, Q, Sunwoo, dan Eric, mengajukan pengaduan terhadap CEO One Hundred, Cha Ga Won, atas penggelapan dana. Sebagai tanggapan, perwakilan hukum CEO Cha Ga Won mengeluarkan pernyataan resmi. “Kami telah menyelesaikan 100 persen pembayaran biaya kontrak eksklusif dan penyelesaian kepada para anggota, dan rencana pembayaran di masa mendatang juga telah ditetapkan secara transparan.” Dikutip dari Soompi, setelah pernyataan tersebut, Sunwoo mengunggah tangkapan layar artikel tersebut, yang diunggah di Instagram Story. Dalam unggahan tersebut Sunwoo menampilkan artikel, dan menambahkan tanda tanya dan tanda 'X' di bawah frasa 'pembayaran selesai.' Tidak berselang lama, Kevin Jacob, Younghoon, juga mengunggah hal yang sama untuk membantah klaim tersebut. Pada tanggal 22 April, perwakilan hukum The Boyz, Kim Mun Hui dari firma hukum Yulchon LLC, merilis sebuah pernyataan.

"Halo, ini pengacara Kim Mun Hui dari Yulchon LLC.

Atas nama para anggota The Boyz, Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, Q, Sunwoo, dan Eric (selanjutnya disebut 'para artis'), kami ingin menyampaikan posisi resmi para artis terkait pernyataan yang dirilis oleh One Hundred Label pada tanggal 21 April 2026.

Kami ingin menyatakan dengan jelas bahwa, sejak saat agensi mengumumkan posisi resminya yang mengklaim bahwa 'semua pembayaran penyelesaian kepada para artis telah diselesaikan.'

Hingga saat ini, tidak satupun dari para artis yang menerima pembayaran apapun, termasuk penyelesaian yang belum dibayar untuk kuartal ketiga dan keempat tahun 2025.

Bahkan sebelum mengajukan permohonan perintah pengadilan, agensi berulang kali menunda dan membatalkan tenggat waktu pembayaran, namun pembayaran yang semestinya tidak pernah dilakukan.

Secara khusus, selama proses menanggapi permohonan para artis untuk perintah pengadilan guna menangguhkan validitas kontrak eksklusif mereka, agensi menetapkan tenggat waktu pembayaran beberapa kali dan menyatakan bahwa, pembayaran penyelesaian dan ganti rugi yang tertunda akan dibayarkan pada tanggal tersebut, tetapi tidak ada pembayaran aktual yang dilakukan.

Dalam situasi ini, sangat disayangkan bahwa pernyataan resmi yang mengklaim bahwa 'pembayaran telah selesai' dirilis, meskipun tidak ada pembayaran yang dilakukan.

Para artis menanggapi dengan serius, kebingungan dan kekhawatiran yang ditimbulkan di kalangan penggemar dan pihak terkait karena klaim yang berbeda dari fakta, dan kami memohon pengertian Anda.

Secara khusus, kami berharap bahwa sementara proses hukum sedang berlangsung, penyebaran konflik dan kelelahan yang berulang akibat klaim pasti yang tidak sesuai dengan fakta, tidak akan berlanjut.

Selanjutnya, pengaduan pidana yang diajukan oleh para artis saat ini sedang diselidiki sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan para artis dengan setia bekerja sama dengan penyelidikan dengan menyerahkan materi yang diperlukan, sebagaimana diminta oleh pihak berwenang.

Kami telah secara resmi mengkonfirmasi, bahwa kantor polisi Yongsan memutuskan pada tanggal 20 April untuk mentransfer kasus ini, ke Unit Investigasi Kejahatan Keuangan Badan Kepolisian Metropolitan Seoul.

Yurisdiksi badan investigasi ditentukan berdasarkan apakah persyaratan formal terpenuhi, bukan berdasarkan substansi kasus; oleh karena itu, membahas keabsahan hukum pengaduan berdasarkan badan investigasi yang ditugaskan hanya akan menyesatkan opini publik.

Perwakilan hukum lembaga tersebut harus mengklarifikasi, apakah Unit Investigasi Kejahatan Keuangan meninjau kasus tersebut dan menolak permintaan konsolidasi dalam waktu kurang dari satu hari, setelah pengalihannya pada tanggal 20 April, dan melalui cara apa informasi tersebut diperoleh.

Jika perwakilan lembaga tersebut menerima rahasia melalui kontak yang tidak semestinya dengan polisi, pihak-pihak yang terlibat harus memikul tanggung jawab yang sesuai.

Para artis berharap fakta-fakta akan terungkap dengan jelas dan tindakan yang tepat akan diambil, melalui prosedur hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang yang melakukan penyelidikan.

Lembaga tersebut harus segera menghentikan tindakan yang menyesatkan opini publik, berdasarkan klaim palsu atau berulang kali membuat tuduhan yang tidak berdasar, terhadap para artis dan perwakilan hukum mereka.

Jika tindakan tersebut berlanjut, para artis akan merespons dengan tegas, termasuk melalui semua tindakan perdata dan pidana yang memungkinkan.

Saat ini, perselisihan mengenai keabsahan pemutusan kontrak eksklusif antara artis dan agensi, akan diputuskan oleh pengadilan melalui proses perintah pengadilan, dan pengaduan pidana juga akan tunduk pada putusan hukum melalui proses investigasi.

Daripada terus membuat klaim sepihak melalui media, menggunakan informasi palsu atau pernyataan yang pasti, kami berharap semua pihak akan dengan tulus bekerja sama dengan prosedur hukum sehingga penyelesaian dan kesimpulan yang cepat dapat tercapai.

Para artis juga akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa masalah ini diselesaikan secepat mungkin.