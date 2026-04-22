Ada yang Masih di Bawah Umur, Berapa Total Korban Pelecehan Seksual Syekh Ahmad Al Misry?

JawaPos.com - Syekh Ahmad Al Misry dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual sesama jenis yang telah dia lakukan. Kasus tersebut masih terus bergulir di ranah hukum sampai sekarang.

Banyak yang penasaran ada berapa total korban kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang diduga dilakukan Syekh Ahmad Al Misry. Karena kasus tersebut kabarnya sudah terjadi sejak 2017 silam dan terjadi secara berulang.

Abi Makki mewakili sejumlah korban mengatakan, dirinya tidak tahu persis berapa jumlah total korban pelecehan Syekh Ahmad Al Misry. Akan tetapi, yang bicara dan bercerita ada sekitar 5 orang.

"Saya tidak tahu pastinya, tapi yang jelas kalau yang berani menyampaikan itu karena dikasih semangat sama beberapa guru, itu ada lima. Tapi kalau setelah itu saya nggak tahu," ujar Abi Makki.

Diantara 5 orang korban yang mau bicara secara terbuka terkait tindakan tak senonoh tersebut, menurut Abi Makki, ada korban anak di bawah umur.

"Diantara beberapa korban itu, ada anak di bawah umur," kata Abi Makki.

Korban diiming-imingi untuk dapat melanjutkan pendidikan secara gratis ke Mesir supaya mau melayani hubungan seks sesama jenis.

Selain itu, Syekh Ahmad Al Misry juga disebut memfitnah Rasulullah dengan menyatakan beliau juga pernah melakukan perbuatan serupa dengan Ali bin Abi Thalib.