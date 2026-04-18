Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
19 April 2026, 02.08 WIB

Syekh Ahmad Al Misry Perdaya Korbannya dengan Agama hingga Iming-iming Sekolah Gratis ke Mesir

Syekh Ahmad Al Misry dikaitkan netizen sebagai tokoh agama inisial SAM, diduga melakukan pelecehan seksual sesama jenis. (Instagram: ahmad_almisry2 - Image

Syekh Ahmad Al Misry dikaitkan netizen sebagai tokoh agama inisial SAM, diduga melakukan pelecehan seksual sesama jenis. (Instagram: ahmad_almisry2

JawaPos.com - Syekh Ahmad Al Misry diduga melakukan pelecehan seksual sesama jenis terhadap sejumlah santrinya. Kasus tersebut saat ini sedang bergulir di Bareskrim Polri usai dilaporkan oleh sejumlah korbannya pada 28 November 2025.

Syekh Ahmad Al Misry diduga menyelewengkan ajaran agama dan memfitnah ulama besar untuk tujuan memperdaya sejumlah korbannya.

Ustaz Abi Makki selaku perwakilan korban menyatakan, Syekh Ahmad Al Misry mengajak korban untuk menonton video tak senonoh saat akan melakukan pelecehan seksual. Ketika santrinya memprotes, dia menyebut tindakan tersebut boleh.

"Beberapa korban diajak menonton video tak senonoh. Ketika ditanya, 'kok nonton ini?' Jawabannya, 'kalau Imam Syafi'i ada, dia juga pasti nonton ini.' Ini ngeri sekali," kata ustadz Abi Makki.

Yang lebih parah, menurut ustadz Abi Makki, Syekh Ahmad Al Misry dengan begitu jahatnya memfitnah Rasulullah untuk sekadar membenarkan dan mengelabuhi korban atas tindakan bejatnya.

"Dia bilang, 'Rasulullah saja melakukan ini (hubungan sesama jenis) dengan Ali bin Abi Thalib. Itu yang membuat kami tidak bisa menerima," paparnya.

Ustadz Abi Makki juga menyebut, Syekh Ahmad Al Misry mengiming-imingi korban supaya mau melayani hubungan seksualnya yang menyimpang, akan disekolahkan secara gratis ke Mesir.

"Dia juga meming-imingi korban disekolahkan ke Mesir secara gratis. Ada korban yang sudah berangkat ke Mesir, tapi menggunakan uang jamaah," katanya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore