Antara Ilmu dan Retorika, Berikut Perbedaan Ustadz yang Ulama dan Ustadz Public Speaker

JawaPos.com - Di era media sosial dan dakwah digital yang berkembang sekarang ini, banyak orang tampil sebagai ustadz di televisi, YouTube, atau panggung ceramah dan seminar.

Namun, tidak semua dari mereka memiliki kapasitas keilmuan mumpuni dan sebagai ulama. Ada yang memang ahli ilmu agama, ada pula yang lebih berperan sebagai public speaker atau motivator religius.

Ulama memiliki penguasaan ilmu agama mendalam dan menjadi rujukan dalam masalah hukum. Sedangkan ustadz public speaker biasanya lebih berperan sebagai komunikator penyampai pesan agama secara menarik dan mudah dipahami.

Memahami perbedaan ustadz yang ulama dan ustadz public speaker penting agar masyarakat tidak salah menempatkan keduanya, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan permasalahan hukum agama, fatwa, atau rujukan keilmuan.

Baca Juga:Manoj Punjabi Kritik PPN Ganda di Industri Film Nasional

Berikut perbedaan ustadz yang ulama dan ustadz public speaker

Ilmu Mendalam vs Kemampuan Komunikasi Ustadz yang ulama biasanya memiliki penguasaan ilmu agama yang cukup dalam, dapat mengakses kitab fiqih, tafsir, hadisr, akidah, dan ushul fiqih.

Untuk dapat mengakses kitab-kitab klasik, mereka biasanya memiliki pemahaman yang cukup baik tentang ilmu nahwu, sharaf, dan bahasa Arab.

Mereka biasanya menghabiskan waktu selama bertahun-tahun belajar di pesantren atau lembaga pendidikan Islam.