Antara Ilmu dan Retorika, Berikut Perbedaan Ustadz yang Ulama dan Ustadz Public Speaker

Ilustrasi ustadz
JawaPos.com - Di era media sosial dan dakwah digital yang berkembang sekarang ini, banyak orang tampil sebagai ustadz di televisi, YouTube, atau panggung ceramah dan seminar.
Namun, tidak semua dari mereka memiliki kapasitas keilmuan mumpuni dan sebagai ulama. Ada yang memang ahli ilmu agama, ada pula yang lebih berperan sebagai public speaker atau motivator religius.
Ulama memiliki penguasaan ilmu agama mendalam dan menjadi rujukan dalam masalah hukum. Sedangkan ustadz public speaker biasanya lebih berperan sebagai komunikator penyampai pesan agama secara menarik dan mudah dipahami.
Memahami perbedaan ustadz yang ulama dan ustadz public speaker penting agar masyarakat tidak salah menempatkan keduanya, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan permasalahan hukum agama, fatwa, atau rujukan keilmuan.
Berikut perbedaan ustadz yang ulama dan ustadz public speaker
Ustadz yang ulama biasanya memiliki penguasaan ilmu agama yang cukup dalam, dapat mengakses kitab fiqih, tafsir, hadisr, akidah, dan ushul fiqih.
Untuk dapat mengakses kitab-kitab klasik, mereka biasanya memiliki pemahaman yang cukup baik tentang ilmu nahwu, sharaf, dan bahasa Arab.
Mereka biasanya menghabiskan waktu selama bertahun-tahun belajar di pesantren atau lembaga pendidikan Islam.
Sementara ustadz public speaker biasa lebih menonjol dalam kemampuan berbicara di depan umum, menyampaikan ilmu agama tidak mendalam, menyampaikan pesan motivasi, atau memberikan ceramah yang mudah dipahami untuk tujuan menginspirasi.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja