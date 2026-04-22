Profil Syekh Ahmad Al Misry, Penceramah yang Menjadi Sorotan Publik Terseret Kasus Pelecehan

JawaPos.com - Syekh Ahmad Al Misry menjadi sorotan publik sejak beberapa waktu belakangan setelah namannya dikabarkan melakukan dugaan pelecehan seksual sesama jenis terhadap sejumlah santrinya.

Kasus ini mulai terungkap ke publik setelah sejumlah korbannya pada 2025 lalu membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri terhadap penceramah inisial SAM yang diduga Syekh Ahmad Al Misry. Kasus tersebut memicu reaksi luas dari publik.

Kasusnya kini masih bergulir di ranah hukum. Sejumlah korban melalui kuasa hukumnya mendesak agar Syekh Ahmad Al Misry segera ditetapkan sebagai tersangka dan yang bersangkutan dapat dipulangkan ke Tanah Air setelah berada di luar negeri.

Kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis diduga dilakukan Syekh Ahmad Al Misry kabarnya sudah cukup lama sejak tahun 2017. Masalah ini sempat disidang di kalangan para ustadz dan ia sempat menyampaikan permintaan maaf.

Namun sayangnya, Syekh Ahmad Al Misry diduga kembali melakukan pelecehan seksual terhadap santrinya. Sampai akhirnya, kasus tersebut dilaporkan ke polisi pada tahun 2025.

Profil Syekh Ahmad Al Misry Syekh Ahmad Al Misry memiliki kemampuan sangat bagus dalam membaca Alquran. Pasalnya, ia hafal 30 juz dalam Alquran.

Namanya mulai dikenal publik setelah menjadi juri program kompetisi Hafiz Indonesia. Dia juga kerap mengisi program Damai Indonesiaku di TV One.

Syekh Ahmad Al Misry sempat menimba ilmu di Universitas Al-Azhar, salah satu lembaga pendidikan Islam terkemuka di dunia.