Ndhank Eks Gitaris Stinky Meninggal Dunia, Andre Taulany: Selamat Jalan

JawaPos.com - Kabar duka datang dari dunia musik Tanah Air. Ndhank Surahman Hartono, mantan gitaris band Stinky, meninggal dunia pada 18 April 2026. Ucapan belasungkawa pun mengalir, termasuk dari mantan rekannya di Stinky, Andre Taulany yang menyampaikan pesan singkat melalui media sosialnya.

Melalui unggahan Instagram Story, Andre Taulany menyampaikan pesan terakhir kepada Ndhank.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Selamat jalan Ndank (eks gitaris Stinky),” ucapnya dengan latar sosok Ndhank saat konser di atas panggung, dikutip Minggu (19/4).

Kabar wafatnya Ndhank juga disampaikan oleh Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI). Dalam pernyataan resminya, AKSI menyebut Ndhank sebagai pencipta lagu sekaligus eks gitaris Stinky.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa melapangkan jalannya, mengampuni segala dosa, dan memberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Doa terbaik kami untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga tetap kuat dan ikhlas,” tulis AKSI dalam pernyataannya.

Ndhank Surahman Hartono dikenal sebagai salah satu musisi yang pernah mewarnai industri musik Indonesia bersama band Stinky, yang populer di era 1990-an hingga awal 2000-an. Band ini dikenal lewat sejumlah lagu hits yang sempat digemari generasi muda pada masanya.

Sebagai gitaris, Ndhank turut berkontribusi dalam perjalanan musikal Stinky, baik di atas panggung maupun dalam proses kreatif di balik layar. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pencipta lagu yang aktif dalam dunia komposisi musik Indonesia.