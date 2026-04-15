Ibu Tiri Teuku Rassya Buka Suara Usai Dituding Bikin Tamara Bleszynski Absen di Akad Nikah

JawaPos.com - Nurah Pasya, ibu tiri aktor Teuku Rassya, akhirnya buka suara setelah sempat muncul tudingan negatif terhadap dirinya dari netizen di media sosial.

Nurah sempat dituding sebagai penyebab ketidakhadiran Tamara Bleszynski di acara akad nikah Teuku Rassya- Cleantha Islan, dan Tamara diperlakukan seperti tamu undangan di acara resepsi.

Tudingan tersebut secara tegas dibantah oleh Nurah Pasya. Dia menyatakan, sejak awal, keluarga sebenarnya sudah memberikan porsi penting untuk Tamara Bleszynski selaku ibu kandung dalam acara pernikahan Teuku Rassya- Cleantha Islan.

"Sebagai seorang ibu tentunya aku pun mengharapkan kehadiran ibu kandung Rassya untuk hadir mendampingi Rassya di momen terpenting dalam hidupnya, bukan hanya hadir sebagai tamu," tulis Nurah Pasya di akun media sosialnya.

Sejumlah rangkaian acara pernikahan Teuku Rassya- Cleantha Islan disebut memberikan porsi penting kepada Tamara, baik di acara akad nikah ataupun resepsi.

Hanya saja di tengah jalan, terjadi hal di luar dugaan yang mengakibatkan rancangan yang telah disusun dengan baik dari jauh-jauh hari tiba-tiba harus dilakukan penyesuaian.

"Semua run down acara pernikahan, ibu kandung yang selalu diutamakan di acara lamaran Rassya kemarin. Semua sudah dipersiapkan sendiri oleh Rassya dan Antha. Seragam ibu kandung Antha dan ibu kandung Rassya. Ibu tiri bikin sendiri dan bahan berbeda," ungkap Nurah.

Sebelumnya, Teuku Rassya menyatakan bahwa ibunya, Tamara, yang meminta untuk tidak hadir dalam acara akad nikah setelah sempat terjadi kesalahpahaman.